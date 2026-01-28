男毒駕撞死71歲婦逃逸 警圍捕搜出大量槍毒

屏東縣 / 綜合報導

又是毒駕害命！屏東一名71歲的婦人昨(27)日下午騎車出門，沒想到在路口遭到1輛毒駕的汽車高速撞擊，婦人當場噴飛，送醫搶救2小時後仍不幸身亡。而這名肇事駕駛闖禍後不僅沒停車，竟然還加速逃逸。警方立刻成立專案小組，循線在高雄鳳山1處停車場逮到這名毒駕駕駛。警方搜索車輛，發現男子不只毒駕，車上更藏有大量的毒品，還有4把空氣槍和1把手槍。

機車直行在馬路上，突然後方一輛黑色轎車撞了上來，機車騎士被撞飛當場倒地不起，車上的物品散落一地，但車子沒有停下，反而直接落跑。目擊民眾說：「見到摩托車跟人已經躺在地上不動，撞擊的車輛沒有看到。」

廣告 廣告

警消獲報後迅速趕到現場，但婦人傷勢嚴重，緊急送醫搶救約2小時後，仍宣告不治。員警說：「車禍肇逃，機車跟汽車。」車禍意外就發生在27日下午，屏東縣埔鹽鄉新埔路與仕絨路口，當時71歲傅姓婦人騎乘機車，依號誌直行卻遭到毒駕車輛高速撞擊，肇事駕駛撞到人後駕車逃逸，警方獲報後立即成立專案小組，調閱沿線監視器後鎖定涉案車牌，在高雄市鳳山區一處停車場逮到人。

員警說：「下車下車。」員警上前盤查，打開車門要駕駛座上的男子下車，仔細看車子的擋風玻璃，裂了一大片，車上就是涉嫌毒駕肇事逃逸的吳姓男子，警方立刻將人拉下車制伏逮捕屏東縣政府警察局里港分局分局長邱逸樵說：「並於車內起獲安非他命等毒品，空氣槍4支手槍1支，施以唾液快篩呈現第一級，第二級毒品陽性反應。」

警方搜索車輛，當場起獲大量毒品，查扣空氣槍和手槍，發現證物數量驚人，全案依毒品危害防制條例，肇事逃逸致死及公共危險罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

10分鐘3車禍！毒駕悚撞8車4人傷 男遭逮送辦

10分鐘內連撞3次 高雄大寮毒駕逆撞殃6車3傷

悚！男毒駕逆撞5車翻覆 「1大2小」驚險逃劫

