男毒駕高速撞7車3人 男垃圾民眾捲車底送醫不治
又是喪屍煙彈惹禍！基隆一名男駕駛吸毒開車偏離車道，撞上路邊箱型車等，高速追撞七台車、三名無辜的民眾，除了一輛機車被撞噴，還有兩名倒垃圾的民眾也因此受傷，其中一人還捲到車底，人還在加護病房搶救中，警方到場發現肇事駕駛神情恍惚，不只在他車上找到喪屍煙彈，更用快篩確定他毒駕上路才釀禍。現其中一名73歲老翁送醫搶救宣告不治，家屬悲憤，希望政府重視毒駕問題。
黑色轎車速度很快偏離車道，撞上路邊白色箱型車，還被撞飛車格，整輛車轉了一圈，仔細看當時還有輛機車被黑車高速撞擊，不只路面還刮出一道火花，騎士人車噴飛，撞上路邊轎車，畫面相當驚悚。
目擊民眾：「這裡倒一個，然後車後斗夾一個，然後那邊躺兩個，光車子也4．5台。」遭到猛烈撞擊的白色箱型車，後車箱部分瞬間整個凹陷猶如廢鐵，玻璃也只接消失，車頭還露出引擎，而肇事的黑色轎車車頭毀損嚴重，安全氣囊全都炸開，地上還有logo掉在地上，到處都是零件碎片，就連正要運下貨車的洗衣機也遭受波及。
遭波及貨車駕駛：「就很用力，感覺他也速度很快，就直接撞下去，垃圾車的隨車人員，跟摩托車都被撞飛到前面去。」
驚險一幕就出現在9日晚間7點多基隆仁愛區，當時開車的32歲陳姓嫌犯，一路從廟口旁的愛三路開到南榮路上，擦撞整排車輛後才在路邊停下。先是撞上路中央正在收垃圾的環保車，緊接著往右偏移，再追撞路旁正在卸貨的小貨車才終於停下。只見陳姓男子肇事後一臉茫然，蹲在路邊不知所措，事後警方針對陳姓男子實施酒駕及唾液快篩，雖然酒測值為零，但快篩陽性，事後更在男子車內查獲喪屍煙彈和電子煙主機，確認他毒駕上路而釀禍，造成7車3人送醫，當時兩名正在倒垃圾的民眾被波及，73歲老翁被捲進車底，送醫搶救宣告不治。
遭撞傷者鄰居：「躺在車底下，很多人在拉拉拉，拉出來送醫，倒一個垃圾而已，像平常一樣，這麼會被撞成這樣，捲進車子裡面。」
這回陳姓男子毒駕上路，害人又害己，事後除了將要賠償傷者及車主損失之外，也將被依公共危險以及毒品危害防制條例移送法辦，要到牢裡好好反省。
東森新聞關心您
吸食毒品，有害身心健康。
