男泡茶熱水誤淋「瓦斯罐」瞬間爆炸冒白煙

使用瓦斯要注意遠離熱源！中國大陸一名男子將罐裝瓦斯放在泡茶桌上，結果泡茶倒熱水時不小心淋倒瓦斯罐，導致罐子瞬間爆炸冒出白煙，男子事後心有餘悸說，威力真的很大，手差點被炸掉。

男子正在泡茶，突然桌上的瓦斯罐瞬間爆炸冒出白煙，連帶他手裡的熱水壺也都濺出來，男子整個人被嚇到跳起來呆坐原地。

當事男子謝先生：「有一個小液化氣罐，放在泡茶桌旁邊，當時我在泡茶，開水給它淋到，它就爆炸了，威力非常大，碎片都穿梭到沙發的木頭上，木頭上都有那個傷痕，我運氣比較好，臉沒有受傷，手快一秒過去，那個手指頭肯定全炸糊了。」

事發福建漳州，謝先生回想平常會利用瓦斯罐替打火機灌氣，所以正好放在泡茶桌上，但在倒熱水時不小心淋到旁邊瓦斯罐沒想到瞬間爆炸，幸好沒有自己沒有嚴重受傷，專家也解釋不論是瓦斯罐還是瓦斯鋼瓶都要盡量避開熱原，因為一旦遇熱可能導致氣體膨脹引發爆炸。

在大陸入冬後就常有民眾，覺得瓦斯快沒了或是瓦斯桶被凍住想要泡熱水加溫，但都是錯誤行為。

民眾：「我用熱水燙一下，這煤氣快完了，它沖不起來我這裡都打不開火，沖一下那一下它就起來了，給它泡個熱水澡。」

消防人員提醒，如果有嚴重鏽蝕或變形也最好都不要使用。

消防專家：「因為泡在水裡，液化氣瓶底部就特別容易生鏽，降低這個液化氣瓶的使用壽命。」

消防人員：「在空罐時也不能用溫水加入罐體，容易引起物理爆炸。」

使用罐裝或桶裝瓦斯除了放置盡量遠離，也要留意使用方式，千萬不要心存僥倖。

