男洗劫「珊瑚媽祖」竊串珠、黃金 進安宮損失逾2千萬 開租賃車逃

宜蘭知名的南方澳進安宮於5日凌晨遭竊，一名身穿黑衣的男子從廟宇後殿氣窗闖入，竟爬上神桌取走媽祖身上珠寶、珊瑚鍊子等配飾，總價值超過2000萬元。竊賊作案過程長達45分鐘，最後因不慎觸碰紅外線警報系統而倉皇逃離。

這起竊案發生在南方澳進安宮，竊賊於今（5日）凌晨12點左右，從後殿的空氣窗進入廟宇。南方澳進安宮總幹事賴桂美表示，竊賊從3樓的空氣窗下來，穿過內殿的神尊區，將珊瑚媽祖身上能拆的配飾都拆走了，而且竊賊還自備剪刀，明顯是有備而來。

根據監視器畫面，竊賊在爬上神桌後，鎖定媽祖神像，先後取下身上的串珠、各種配件，甚至連頭上的珊瑚珠也不放過。原本裝飾華麗的珊瑚媽祖，五鳳冠上的5顆珊瑚珠被拔走2顆，後方10串紅珊瑚串珠、前方4串白色珊瑚串珠以及黃金配飾全部被竊。賴桂美指出，被偷走的黃金配飾重達2斤以上，而竊賊原本還想取走一顆重達300克拉的珊瑚珠，所幸未能得手。

除了珊瑚媽祖外，竊賊第一個下手的目標是開基媽祖身上價值200萬元的珊瑚念珠。整個行竊過程長達45分鐘，竊賊在準備逃跑時還刻意躲避警報監視器，但最終仍不慎觸碰到紅外線，警鈴大響，迫使他從內殿後方倉皇逃逸。

目前警方已派員到廟宇採證，並了解到嫌犯是開著租賃車行竊，往頭城方向逃逸，員警正全力追查中。由於珊瑚媽祖太重，嫌犯無法搬走，只好取走祂身上值錢的物品。一位民眾得知此事後表示，這樣偷拿很不好，看了很難過。對廟方和信徒來說，這起竊案不僅造成金錢上的損失，更是對信仰的破壞，令人痛心疾首。

