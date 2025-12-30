男洗澡肚子摸到凸起！診斷竟是「西瓜大小」巨瘤 醫：重達1.8公斤

中國一名男子洗澡時腹部摸到凸起，診斷竟是巨大腫瘤，所幸手術後順利切除。圖／翻攝自極目新聞

中國一名42歲的男子在洗澡時，摸到肚子上有塊明顯凸起，隔著皮膚都能摸到明顯的輪廓，去醫院檢查竟發現體內有20*20公分的巨瘤，像個「小西瓜」一樣佔住大半個腹腔。所幸，在經過4個小時的手術後，這顆重達1.8公斤的巨瘤已經被切除，術後第二天他也順利出院。

據《極目新聞》報導，中國杭州一名42歲的羅先生，一直都以「身體硬朗」為傲，從年輕的時候開始，他就很少感冒發燒。但就在半個月前，羅先生在洗澡時，在肋骨下方突然摸到一個凸起，大概有拳頭的大小，隔著皮膚都能感受到圓形的形狀，在老婆的要求下，一向不看醫生的羅先生，終於走進西湖大學醫學院附屬杭州市第一人民醫院就醫。

廣告 廣告

接診的腸胃外科副主任尹光聽說羅先生的病情，心裡就有所警覺，因為肋骨下方的空間很大，如果長出能觸摸到的腫塊，絕非脂肪瘤這麼簡單。在安排CT檢查後發現，羅先生的腹腔內長著一顆20*20公分的巨瘤，宛如一顆「小西瓜」，周圍的腸道、血管都被擠壓到變形，更關鍵的是這個腫瘤緊緊黏在腰神經根上，初步診斷為神經根神經鞘瘤。

尹光指出，神經鞘瘤大多都是良性腫瘤，但是良性不代表無害，尤其是這麼大的腫瘤，「神經鞘瘤源於神經鞘膜，生長緩慢但會持續增大，羅先生的腫瘤已經壓迫到周圍的腰神經」，再發展下去會演變成下肢麻木、疼痛，還可能會影響大小便功能，嚴重時甚至會造成神經的永久性損傷。

尹光接著說，羅先師腫瘤的手術難度較高，稍微不慎碰傷神經，就會導致羅先生一條腿癱瘓，影響行動。所幸，經過4個小時的手術，這顆20公分的巨瘤，終於被完整切除，重達1.8公斤，而且羅先生的神經根功能完好無損，隔天羅先生就能下床活動，並順利出院。

尹光提醒，神經鞘瘤這類腫瘤生長緩慢，早期沒有明顯症狀，等到能觸摸到時，往往已經長得很大，不僅增加手術難度，也會提高併發症風險，他表示，「如果羅先生能每年做一次常規體檢，這個腫瘤在幾公分大的時候就能被發現，手術會簡單得多，恢復也更快」。

尹光指出，很多人覺得良性腫瘤不用治、沒症狀就是沒病，這可能是極大誤解，無論是良性還是惡性腫瘤，早期發現、治療都是最佳原則。尤其是40歲以上人群、有腫瘤家族史的人群，更要重視每年的常規體檢，腹部超音波、腫瘤標記等檢查都不能省略。



回到原文

更多鏡報報導

嬰兒身上飄消毒水味！冷血幫傭「1恐怖行徑」全遭錄 鄰居嚇壞：她是慣犯

共軍軍演是動武前奏？他揭「背後真相」：一場對內政治秀

「她刻意與我接近！」曹興誠認了出軌中國女 反嗆謝寒冰：婚外情干他何事