男海灘抓章魚把玩 網驚見「劇毒1紋路」嚇傻：RIP…

國際中心／江姿儀報導



不少人假日出遊時，喜歡到海邊戲水、撈魚蝦，但也要特別注意周遭的野生動物，有些海洋生物其實帶有毒性，切勿隨意觸碰，以免發生危險。近日英國1名男子前往菲律賓度假，在水中發現可愛的「迷你章魚」，便好奇拿在手中把玩。事後男子在個人社群曬出影片，網友見到章魚身上「特殊藍色紋路」全嚇壞，甚至留言「Rip」要男子保重。





男海灘抓「章魚寶寶」放手中把玩！萬網秒認出「藍環紋路」嚇傻：RIP…

麥康諾去菲律賓度假，海攤散步時徒手拿起海膽、螃蟹、海星、河豚幼苗。（圖／翻攝自Instagram＠decanterman）

廣告 廣告

英國男子麥康諾（Andrew McConnell）是1名歷史學家，平時喜愛親近大自然，常在個人社群分享奇特的野生動物畫面。麥康諾近期菲律賓度假，在IG曬出自己在海攤散步時遇到的各種海洋生物，他不僅徒手拿起海膽、螃蟹、海星、河豚幼苗，11日還把藍色環狀紋路的小章魚放在手中。小章魚不斷要從麥康諾掌心溜走，又被他抓回手中，他也記錄下小章魚在他掌中扭動掙扎的模樣。

男海灘抓「章魚寶寶」放手中把玩！萬網秒認出「藍環紋路」嚇傻：RIP…

麥康諾不知有毒，竟抓「藍環章魚」放在手中把玩，嚇壞大批網友。（圖／翻攝自Instagram＠decanterman）

畫面曝光，網友立刻認出章魚是帶有劇毒的「藍環章魚」，嚇傻留言「Rip」、「哦，我的朋友……還有更好的接近上帝的方式。」、「兄弟，那是世界上最毒的動物之一」、「你到底怎麼還活著」、「死神進入了聊天室」。影片意外暴紅，瀏覽次數破幾十萬次，超過8萬人按讚，事後麥康諾才得知章魚有毒， 發長文 驚呼「我與死神擦肩而過。」。

男海灘抓「章魚寶寶」放手中把玩！萬網秒認出「藍環紋路」嚇傻：RIP…

男子海灘抓章魚把玩，網驚見「劇毒1紋路」嚇傻。（圖／翻攝自農業部臉書）

事實上， 藍環章魚 （Blue-ringed octopus）雖體型嬌小，平均不到12.7公分，卻擁有比眼鏡蛇更強的神經毒素，其毒性足以在短短兩至三分鐘內致命，最高可致26名成年人喪命，是世界上毒性最強生物之一。牠主要棲息於太平洋西岸珊瑚礁區域，擅長偽裝，僅在感受到威脅時才會顯現鮮明藍色圓環花紋。根據海洋保護協會（Ocean Conservancy）指出，藍環章魚的螫咬會導致神經訊號阻斷，引發肌肉麻痺、呼吸停止等嚴重症狀，並可能出現噁心、感官與運動能力喪失等反應。儘管目前尚無特效解毒血清，但若能及時送醫，仍有機會獲救。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：男海灘抓「章魚寶寶」放手中把玩！萬網秒認出「藍環紋路」嚇傻：RIP…

更多民視新聞報導

廟會辣妹熱舞「底褲現形」惹議！網炸鍋：到底給誰看？

高樓驚見「20辣模全裸」趴陽台 震撼畫面瘋傳GG了！

親一下「蛀牙人傳人」？醫曝接吻傳染「4病菌」！

