男涉殺人未遂判刑8年定讞 測謊判讀有重大瑕疵 確定再審

男子蘇耀輝被控犯下民國86年間土城砍殺夫婦未遂案，判刑8年定讞。台灣高等法院認定此案測謊鑑定及圖譜判讀有重大瑕疵，為避免可能的冤抑，裁定開始再審；檢方提抗告遭最高法院駁回確定，全案開始再審。

男子蘇耀輝被控犯下民國86年間土城砍殺夫婦未遂案，判刑8年定讞。台灣高等法院認定此案測謊鑑定及圖譜判讀有重大瑕疵，為避免可能的冤抑，裁定開始再審。（中央社資料照）

根據台灣高等法院新聞稿，蘇耀輝涉嫌於86年11月27日上午7時許，頭戴全罩式安全帽，夥同姓名不詳的成年男子各持1把小型開山刀，共同於新北市土城區青雲路民宅砍殺詹姓男子及潘姓妻子。

詹姓夫婦告訴警方，曾檢舉拆除違建住戶而訴訟，並描述歹徒面貌的特徵與身材等情形。警方旋即提供包括蘇耀輝在內的多張可疑照片，夫婦明確指認出行凶歹徒之一即是蘇男。蘇男最終被依殺人未遂罪，判處8年徒刑定讞。

廣告 廣告

蘇耀輝不服判決結果聲請再審，高院去年10月15日發布新聞稿表示，原定讞判決主要證據只有詹姓夫婦證詞與指認，且當時員警對2人所進行的指認程序，具有強烈誘導性。此外，高院參酌前調查官證詞，認定當年對蘇男測謊圖譜的判讀結果明顯有錯誤，為避免可能的冤抑，因此裁定開始再審。

檢察官不服上訴最高法院，最高法院認定高院裁定並未違背法令，本月8日駁回檢方抗告確定，蘇耀輝殺人未遂案開始再審。