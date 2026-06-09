男涉毒駕欠繳7.5萬元罰款 老闆陪辦分期清償還代繳首期

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

行政執行署新北分署，推動「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」。1名年逾5旬的邱姓男子，涉嫌因毒駕欠繳罰款7.5萬元。新北分署表示，核發扣押銀行存款債權命令當日，邱男現身新北分署，由朋友兼老闆陪同辦理分期繳納，老闆還代繳第1期分期款項。

新北分署表示，住在新北市的邱姓男子，去年4月某日先於住家施用海洛因及甲基安非他命等毒品，2日後清晨騎機車，行經新北市板橋區府中捷運站附近，因行跡可疑，被警察盤查。當場扣得海洛因、甲基安非他命各1包，採集尿液送驗後，均呈陽性反應。

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新北分署表示，刑事施用毒品部分，檢察官緩起訴處分，但緩起訴期間屆滿前2個月止，應自費至指定的醫療機構，完成戒癮治療及必要的毒品檢驗。毒駕行政罰部分，則移由新北市政府交通事件裁決處裁處新台幣9萬元罰鍰，並吊扣駕照12個月及應參加道安講習。

新北分署表示，罰鍰部分於移送機關，分期繳納3期1.5萬元後，邱男就未再繳納，餘7.5萬元於今年4月間，移送新北分署執行。邱男收到新北分署寄發的傳繳通知後，致電詢問書記官表示，已在交通事件裁決處辦理分期繳納，怎會被移送執行？但經新北分署查明，他確實未按期續繳，6月5日核發扣押銀行存款債權命令。

新北分署表示，核發扣押銀行存款債權命令當日，邱男由朋友兼老闆陪同至新北分署。邱男老闆向書記官表示，邱男交到毒友才染上毒癮，目前從事室內裝修業，需要工作一整天，晚上與同事共宿，不會亂跑，還需自費在醫院接受戒癮治療，療程須1年6個月，已快完成一半。由於邱男工作收入不豐，要負擔租金及分攤母親醫療費，因而申請辦理分期繳納。新北分署審酌邱男經濟狀況後，同意分期繳納，當場並由邱男老闆，代繳2.5萬元的第1期分期款項。

照片來源：行政執行署新北分署提供

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