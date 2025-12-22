男涉發文稱要攻擊小港機場 雄檢訊後聲請羈押

（中央社記者張已亷高雄22日電）蘇姓男子涉在社群平台發布稱要攻擊小港機場等內容，經雄檢偵辦，訊後依涉犯恐嚇危害安全等罪嫌聲押。雄檢說，已成立防範恐怖攻擊應變小組，將持續與轄區內司法警察機關合作。

台灣高雄地方檢察署今天發布新聞稿說，接獲內政部警政署航空警察局高雄分局提報有恐嚇炸高雄小港機場等情資，由主任檢察官謝長夏、檢察官廖期弘指揮偵辦，拘提蘇姓男子到案。

檢方表示，經檢察官複訊後，依涉犯恐嚇危害安全等罪嫌，晚間向台灣高雄地方法院聲請羈押。

雄檢說，持續防範重大治安事件引發模仿效應，確保應變作為迅速、統一且有效，雄檢奉台灣高等檢察署指示，已由雄檢檢察長黃元冠指派重大刑案專組謝長夏及所屬檢察官，成立防範恐攻應變小組。

雄檢表示，鑑於轄內高雄港、小港機場、台鐵高雄站、鳳山站及各捷運站等重要交通樞紐，由謝長夏與高雄港務警察總隊、航警局高雄分局、鐵路警察局高雄分局與高雄市政府警察局捷運警察隊保持聯繫及建立聯繫平台，即時接收案件情資，掌握偵辦時效。（編輯：李明宗）1141222