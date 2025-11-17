男深夜亂灑水遭鄰居勸！ 心生不滿持棍砸門

男子猛踹鄰居家門，還拿鐵棍大力狂砸。（圖／東森新聞）





前天（15日）清晨，花蓮有名男子在巷弄內拿水管到處噴灑，不只發出聲響，還差點噴到人。鄰居口頭勸阻他別再灑了，他心生不滿，回家拿鐵棍和木棒攻擊，脫序行為嚇壞鄰居，直說這頭痛人物讓大家很害怕。警方調查，他月初還到殯儀館，涉嫌侵占民眾包包，今天（17）警方持搜索票，將他帶回偵辦。

男子拿著水管在巷弄內亂噴亂灑，地板濕搭搭又發出聲響。鄰居走出家門勸說，兩人說沒兩句，男子突然拿出一根又長又粗的鐵棍猛踹鄰居家門，還拿鐵棍大力狂砸，1下、2下、3下，長的短的鐵棍都不放過。

深夜發出巨大聲響，把左鄰右舍嚇壞，警方獲報到場趕快阻止。員警vs.持棍男子：「都是我，（上銬，快快快快快，先蹲下來，蹲下來，你那裡先蹲下來，這些東西都是你砸的嗎？）」

看到員警來他沒在怕，大聲嚷嚷說都是他做的，地上全是鐵棍殘骸，鄰居家門也被砸壞，警方扣走鐵棍來回蒐證。

員警vs.鄰居：「這些木板是你的嗎，他一直潑水啦，（木板從他那邊拿過來的嗎），他知道啦，（所以也是他的木板就對了）。」

事發在15日深夜，當時這名周姓男子飲酒過量，情緒激動，拿水管到處灑。對面鄰居差點被噴到就上前制止，要他別再到處灑水，男子聽到對方勸阻更加不滿，立刻回家拿鐵棍攻擊。就怕他持棍不只砸門還會傷人，左鄰右舍都被搞的提心吊膽，難以入眠。

附近鄰居：「他一直噴水啊，可能有噴到他（鄰居）的腳，還沒有噴到他，欸他只是說不要一直噴水，越說越故意一直噴，現在就一直犯法啦，這種的就只是差說還沒有殺人。」

但這頭痛人物脫序行為不只一樁，他2日到市立殯儀館涉嫌侵占民眾包包，17日上午分局持搜索票將他帶回警局偵辦。千金難買好鄰居，男子砸門灑水還偷東西，到處鬧事，仍被警方上銬帶回，該付出的代價一個都不能少。

