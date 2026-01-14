男深夜流落街頭心絞痛不敢求助 南警伸援手救命

張姓男子一度考量錢包遺失不願就醫，然而考量其情況緊急，警方仔細說明後也立即通報救護人員到場協助。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

十三日深夜，台南低溫下探十三度，警二分局民權所巡邏行經公園路與民權路口，發現一名男子蹲坐街角神情痛苦，雙手捧心臉色發白。員警直覺異狀隨即上前關心，才知張姓男子因錢包遺失，即便身體不適仍不敢求助。警方當即向張釋疑，通報救護車將之送醫，及時化解一場危機。

卅多歲的張姓男子十三日從白河區搭車至市區的地檢署開庭，不想途中遺失錢包，只能以步行方式從中西區返回住處，然而近日大陸冷氣團發威，深夜氣溫下探十多度，在壓力與溫度作用下，張疑似出現心絞痛症狀，胸悶、胸痛無法行動，緊握胸部蹲坐在騎樓，儘管情況危急，卻擔心無法支付救護車及醫療費用，也不敢求助。

所幸警二分局民權所警員孫瑋霜、施坤男巡邏經過發現，察覺張男神情痛苦、疑似身體不適且衣物單薄，主動上前關心，得知前情後，警方也當即張男狀況屬於緊急情況，救護車並不會收取費用，即便錢包遺失，醫院在治療後也會留存其資料，並提供繳款方式等，張男聽聞後才放下心中大石，向警方表示自己需要送醫。

警方持續關注張男意識狀態，救護人員經通報到場發現張男呼吸困難、盜冷汗，若不送醫恐有嚴重後果，後續也立即將張送往醫院進行後續治療，張男也特別感謝警消人員救命之恩。