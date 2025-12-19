男深夜騎車找朋友自摔撞樹亡！噴飛４０公尺 友目睹崩潰「他沒抓穩」

騎士找朋友途中自摔撞路樹，噴飛「四十公尺」傷重不治。（圖／TVBS）

一名19歲的林姓男子在台中市深夜騎車時，因機車重心不穩自摔後撞樹，當場失去呼吸心跳，送醫後不治。事故發生在18日晚間11點30分，林姓男子與友人騎車前往沙鹿區途中，經過環中路四段與黎明路口時失控，機車往右偏移後自摔，撞到路邊再撞上路樹，整個人被噴飛約40公尺。現場留下明顯事故痕跡，包括被刮除的樹皮、散落的車殼碎片，以及一大片血跡。

事故現場可見機車嚴重損壞，車頭整個不見了，車身扭曲變形。林姓騎士的安全帽和機車零件散落一地，他當場失去呼吸心跳，雖然立即送醫搶救，但最終因傷勢過重不治。根據台中市第四分局交通分隊小隊長林進龍表示，經抽血檢驗，死者酒測值為0，也未發現毒駕相關跡證，詳細的事故原因仍待進一步蒐證分析。

目睹事故發生的友人描述當時的情況，他表示林姓男子騎車經過一個坡時可能因為地形關係導致失控，「他騎過來，然後那裡有個坡，他車就可能因為有那個坡，然後就失控了，他沒有抓穩，他一路失控過來，就撞到路邊，撞到樹。」這名友人在敘述事發經過時，因情緒激動而語無倫次，現場情緒崩潰。

事發後，一名男子坐在機車上不停啜泣，旁邊的民眾也持續安撫他的情緒。據了解，林姓騎士高三剛輟學2個月，原本只是要去找朋友，沒想到路上卻發生意外，讓家屬和朋友都難以接受這個突如其來的噩耗。這起交通事故再次提醒民眾，騎乘機車時務必注意路況變化，確保行車安全。

