男清潔員上班第1天未訓練 駕車誤踩油門害死同事下慘曝

（示意圖／Pixabay）

職場安全和職前訓練都很重要！大陸屢傳職場意外，一名張姓男子剛到一間清潔公司報到，未接受任何職前培訓就上工，駕駛清潔車誤踩油門，把同事撞落電梯井，害其傷重不治。事後張男抱怨自己很冤，經檢警調查後，發現業者管理失職該負大部分責任，業者已賠償死者家屬人民幣140萬元（約新台幣630萬元）；張男個人賠家屬人民幣8萬元（約新台幣35萬元），並達成民事和解。

根據陸媒《北京時間》報導，這起事件發生於10月31日，涉事張姓男員工才到商場報到上班，擔任清潔員工作，卻在操作清潔車時誤將煞車當油門踩，失控撞上前方同事，導致對方直接墜入電梯井喪命。令人錯愕的是，事故發生後，張男並未立即停工報警，而是在主管要求下繼續在商場2樓清掃。

沒多久警方才獲報介入調查，而檢方發現張男未持有特種車輛駕駛證，張男主張上工前沒有接受任何職前培訓，因此發生這起意外，他也覺得自己很冤枉；另外，技術鑑定確認事發電梯無安全瑕疵，判定這起事故因人為疏失及管理失職導致。

最終商場方面賠償已故員工的家屬人民幣140萬元（約新台幣630萬元），張男個人則賠償家屬人民幣8萬元（約新台幣35萬元），且雙方也達成民事和解。但同時檢察機關已對張男提起公訴，並向涉事商場發出整改建議。

此事件再次凸顯職場安全教育的重要性。以台灣現行《職業安全衛生法》為例，雇主在指派勞工操作機械、電動車輛或高風險設備前，必須提供完整安全衛生教育與專業訓練，並定期檢查工作環境及設備安全。若未依法落實，除可能面臨罰鍰外，若發生事故，雇主與主管人員亦須負起刑事責任。

專家呼籲，職場安全不應只是例行程序，更是每位雇主與勞工的共同責任，唯有嚴格執行培訓與監督制度，才能避免類似悲劇一再重演。

