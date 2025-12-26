男演員下戲後突朝短劇女星甩巴掌 遭質問竟笑稱：想練手勁

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國女星張乙萌憑藉古裝短劇《再無一眼入君心》打開知名度，亮麗的外型受到觀眾喜愛，近日，投入新戲拍攝的張乙萌透露在休息期間，突然遭到一名男演員伸手賞巴掌，如今回想起事發當下，張乙萌也直呼：「慶幸他手裡沒有什麼尖銳物品」。

從畫面中可以看到，當時戲份拍完的張乙萌，坐在布景的椅子上休息，結果從旁邊走來的男演員竟伸手朝張乙萌臉蛋揮過去，力道大到讓她頭髮上的飾品飛出去，誇張的畫面全都被正在拍幕後花絮的助理錄下，面對突如其來的巴掌，不只張乙萌嚇得尖叫，就連在場的工作人員都看傻眼。

張乙萌控訴男演員荒唐行徑。（圖／翻攝自微博）

張乙萌感慨形容自己是脾氣好到「被當成軟弱的人」，至於對方為何要動手，張乙萌透露男演員事後解釋表示想要練練位置「練練手勁」，男方嘻笑的態度也讓張乙萌感到生氣，直呼對方完全未經過溝通，而她也藉此呼籲大眾工作期間一定要保護好自己，「避免一些不可理喻的人傷害到自己」，相關畫面傳開後，不少網友都替張乙萌抱不平。

張乙萌控訴男演員荒唐行徑。（圖／翻攝自微博）

