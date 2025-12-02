男演員砸百萬跨界創作新歌 古程丰為中正盃體操錦標賽唱開幕曲

【緯來新聞網】演員古程丰出道超過10年，在演藝事業及副業都經營有成，除了演出《機智校園生活》、《美麗人生》等多部戲劇之外，近年創辦「小超人綜合體能俱樂部」，並邀同是演員的好友潘胤傑共同授課，主要是為了培養年輕的體操小選手。今日正式公布兩人合作的新單曲〈並肩飛翔〉，由華納音樂發行，12月3日零點於各大平台上架，並獲選為《 台北市中正盃體操錦標賽》開幕主題曲。古程丰分享自己從國小六年級就有唱跳夢想，「畢業營火晚會讓我第一次感受到舞台的魔力。」大學後更確定想唱自己的歌。潘胤傑則說，從沒想過會成為歌手，「從錄音、拍MV到變成賽事主題曲，一切像在做夢。」兩人首次站上開幕舞台演唱，新歌旋律一下便帶動現場氣氛。

古程丰砸七位數打造夢想，自掏腰包創作〈並肩飛翔〉 。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰與潘胤傑合唱推出新歌〈並肩飛翔〉，靈感來自古程丰在體操訓練，成功學會空翻的那天，他形容那一刻像被打開一道門，激動與成就感湧上心頭，回家後立刻哼唱旋律並寫下第一段歌詞。「那晚像被點燃一樣，一定要把這力量記錄下來。」為完成這首夢想作品，他自掏七位數重金打造，製作費再加上 MV、後製、宣傳細節都親自參與！他表示雖然過程辛苦，但每一步都讓他更確定歌曲要做到最好，「也很感謝團隊與合作品牌的支持，讓作品更完整、有溫度。」這首歌寫給所有「跌倒又站起的人」，盼用音樂陪伴每段不放棄的旅程。

演員古程丰（左）、潘胤傑 合唱新歌〈並肩飛翔〉（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

多年來帶領體操館孩子參加中正盃，古程丰深知推廣台灣體操的艱難，因此主動與主辦單位合作，希望打造更能代表體育精神的作品。他坦言在破千名選手前演唱既期待又緊張：「台下不只是選手，還有體育局長與長期推動韻律體操的瑞莎，壓力真的很大。」他希望用歌曲鼓勵孩子：「追夢一定會遇到質疑，但不被看好反而更有力量。古程丰也藉近期新聞事件勉勵年輕選手，分享自己當兵時曾被診斷二、三尖瓣脫垂、甚至符合免役，但仍選擇服役，「因為不想留下遺憾，也相信勇敢面對，才能看到更好的自己。」剛好合唱搭檔潘胤傑也是在堅毅的儀隊退伍，兩個人都強調勇於承擔責任，是成長最重要的力量！最後兩人也幽默提到：「我當兵我驕傲」，像是在把挺身承擔的力量，分享給台上與台下的每一位孩子。





古程丰透露，〈並肩飛翔〉詞曲皆由他創作，是出道十年送給自己與兄弟的禮物。「我擅長RAP，小潘的音準和穿透力強，我們的聲音組合很自然。」這次在《台北市中正盃體操錦標賽》開幕舞台首次演唱新歌，旋律一下台下便跟著律動。他笑說：「這首歌很適合未來大家一起唱，也期待有一天真的能全場大合唱。」展望2026，他預告將推出第二首個人單曲，並持續展店、拍戲與創作，「未來會更忙，但我準備好了，會努力把每件喜歡的事做到最好。」

