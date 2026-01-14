男為拍阿里山林鐵「違停」軌道旁 駕照恐將被吊扣

嘉義縣 / 綜合報導

一輛從嘉義開往十字路車站的阿里山林鐵列車，昨(13)日行經平交道時，突然有一名駕駛為了捕捉畫面，將車輛停在一旁，差點發生碰撞，造成61名旅客行程受影響，現在這名駕駛，除了面臨最高九萬罰鍰，駕照恐怕被吊扣一年。而根據統計，2024年12月到2025年10月，就有16位民眾徒步軌道，甚至被撞傷意外，現在又再度傳出民眾違規行為，要如何杜絕，有待相關單位研議了！

阿里山林鐵列車開著開著，突然，駕駛緊急按下喇叭，並急踩剎車，將車輛停下，林鐵處副處長周恆凱說：「行經77號多林平交道時，發現有一輛自小客車，停放於路線旁列車駕駛立即停車，依據道路交通管理處罰條例第54條規定，在平交道停車可處新台幣15000元以上9萬元以下罰款。」

駕駛恐怕，最高將面臨9萬元罰鍰，並吊扣駕照一年，但這已經並非首起，阿里山列車行駛過程遇到的亂象，2024年12月有遊客，擅闖鐵軌拍照遭列車撞上之外，根據統計，2024年12月到2025年10月，就有16位民眾徒步軌道上，遭開罰，2025年10月，還有機車騎士越過平交道，差點遭列車撞上，種種危險行為也讓人捏了一把冷汗。

