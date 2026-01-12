男為持久「憋住不射」！精液倒流膀胱 醫揭4慘烈下場：想射也沒了

記者鄭玉如／台北報導

許多男性為了展現床上雄風，聽信謠言「憋住不射」，認為延長激戰時間，能讓快感加倍。不過泌尿科醫師陳鈺昕提醒，長期憋精恐對身體造成傷害，包括精囊或攝護腺發炎、性功能障礙、神經衰弱失眠、精子品質下降，最終可能演變成想射也射不出來。

陳鈺昕在臉書粉專指出，高潮來臨時卻忍住不射，但已經形成的精液不會消失，而是透過輸精管退回精囊，部分精液可能會逆流回膀胱（逆行射精）或尿道，之後再透過排尿或夢遺自行排出，憋精雖能延長性行為時間，但長期下來，恐對身體造成傷害。

忍住不射恐傷身！害精囊發炎、性功能障礙

陳鈺昕提到，首先是「精囊或攝護腺發炎」，射精前生殖器會充血，如果刻意抑制射精，會使血液淤積在體內，讓精囊、攝護腺持續處於膨脹狀態，增加發炎風險；還有「性功能障礙」，頻繁干擾人體正常的神經反射功能，長久下來恐造成神經疲乏或血管問題，甚至是勃起困難。

再者是「神經衰弱失眠」，當大腦處長期處於高度興奮和壓抑的狀態，會引起緊張、焦慮，導致失眠、健忘、記憶力減退等症狀；最後是「精子品質下降」，精子存放在體內過久，會造成老化、活動力下降，若打算備孕的人，恐影響受孕機率。

憋精小心攝護腺炎 會陰脹痛、尿路不適需就醫

陳鈺昕表示，長期忍住不射容易導致攝護腺炎，常見症狀包括會陰部脹痛，尤其射精後疼痛，還有頻尿、急尿、尿不乾淨、排尿疼痛灼熱、尿流變細、精液顏色黃濁、帶有血絲，若出現上述症狀，不要自行處理，建議求助泌尿科醫師，避免延誤治療導致病情惡化。

