男為省拖吊費竟「自撕封條」鑽車裝睡！警曬鐵證曝光多一條前科

記者陳佳鈴／苗栗報導

自小客車駕駛因違規停車遭警方執行拖吊。不料，當拖吊車行駛至路口停等紅綠燈時，車主竟異想天開，衝上前撕毀車門上的封條，擅自打開車門鑽入駕駛座。（圖／翻攝畫面）

為了省拖吊費，竟然讓自己多了一條前科！苗栗市近日發生一起離譜案件，一名自小客車駕駛因違規停車遭警方執行拖吊。不料，當拖吊車行駛至路口停等紅綠燈時，車主竟異想天開，衝上前撕毀車門上的封條，擅自打開車門鑽入駕駛座，隨後向警方謊稱「我一直在車上睡覺」，企圖以此要求警方放行，只開罰單免除拖吊。

警方指出，依照規定，若車內有人員，確實不能執行拖吊作業。然而，處理員警對男子的說法存疑，隨即調閱拖吊車上的行車紀錄器畫面。影像「鐵證如山」，清楚拍下車輛被上架拖吊時車內空無一人，且員警已完成貼封條程序；直到停等紅燈時，男子才從路旁衝出，動手撕毀封條並鑽入車內。

警方清楚拍下車輛被上架拖吊時車內空無一人，且員警已完成貼封條程序。（圖／翻攝畫面）

謊言當場被戳破後，這名駕駛不僅要繳納違規停車罰鍰及拖吊移置費，更因其擅自撕毀公務員張貼的封條，觸犯了《刑法》第139條「損壞公務員封印罪」。警方表示，該罪可處拘役或科或併科新臺幣9000元以下罰金，全案訊後依法移送偵辦。警方呼籲民眾切勿以身試法，以免為了省小錢而吃上刑事官司。

