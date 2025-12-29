男為顧臥床癱妻未到案成通緝犯 花蓮遭逮哀求警讓他「回家幫妻換藥」

酒駕付不起高額罰金判刑3個月，男子為了照顧長期臥病在床的妻子沒有到案執行，遭到桃園地檢署發布通緝。而他選擇舉家遷往花蓮，結果還是被員警透過人臉辨識系統抓到，但被抓的當下他仍求員警讓他先回家幫妻子換藥，之後乖乖入監服刑。

攔檢謊報身分遭識破 男返家幫妻換藥清潔後入監

男子行跡可疑，被巡邏員警攔下，嘴裡不停說要回家看老婆，但報出來的個人資料警方系統卻一度查不到，後來利用人臉辨識系統才確認他是通緝犯。

這名44歲潘姓男子因在桃園酒駕遭逮，無法負擔高額罰金被判刑3個月，但他擔心入監後臥病癱瘓在床7年的妻子無人照顧，只好帶著妻子跑到花蓮，因此成了通緝犯。潘男靠打臨工照顧妻子，被抓到時身上只剩1千多元，但他還是苦苦哀求警方讓他回家，為的就是幫妻子換藥。

潘男返家幫妻子換藥清潔後入監服刑。圖／台視新聞

警戒護陪同住處探視妻子 協助轉介安置照顧

警方基於人道立場，在戒護下陪潘男回租屋處，潘男在幫妻子換完藥、清理一番後道別，便配合員警移送地檢署入監服刑。里長表示已幫潘男妻子申請低收入戶，不過需要兩到三個月的時間，因此空窗期會由其他社福機構來協助。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

花蓮／陳勁曄、周芝彤、魏珏如 責任編輯／施佳宜

