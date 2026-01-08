男無故「折黑令旗.打天公爐」 全台首邑縣城隍廟遭破壞

台南市 / 綜合報導

位在台南市北區的，全台首邑縣城隍廟，都會舉辦，府城縣城隍夜巡，是當地非常獨特的民俗活動，也已經是文化資產，不過這間廟卻在7日半夜，遭到一名男子不明原因進入破壞，毀壞天公爐，折斷黑令旗等等，誇張行徑，被監視器錄下來，廟方報警抓人，目前已循線追人，要找到惡意破壞的男子。

半夜一名男子，來到廟宇，結果竟然開始，破壞廟裡的東西，超級誇張，全被監視器錄了下來，只見他拿東西，抽打天公爐，看起來好像很生氣，還折斷黑令旗，大肆破壞廟宇物品。

廣告 廣告

全台首邑縣城隍廟委員郭宇澤說：「他一開始在那邊破壞五營，那破壞完之後，就輾轉到這邊，敲這種龍頭，所以導致龍頭有點受損，那之後又坐在這邊休息，把黑令旗拗斷。」

黑令旗直接斷成兩截，廟方人員真的很無奈，因為這些全都是文化資產，位在台南市北區的，全台首邑縣城隍廟，7日半夜，遭男子不明原因破壞，馬上報警，台南北門所長陳東宏說：「調閱周邊監視器，掌握涉案男子影像，追查中。」警方目前已經，掌握涉案男子，要查出原因，是喝酒醉還是有什麼不滿之處，為何要破壞廟宇物品。

民眾說：「不要在外面，公共空間，隨意破壞東西啊。」全台首邑縣城隍廟委員郭宇澤說：「我們已經採取法律行動了，有報警了，後續看警方那邊採取怎樣的行動。」

全台首邑縣城隍廟，都會舉辦府城縣城隍夜巡，這是深具獨特性和在地性的，年度重要信仰民俗活動，而且已經是文化資產，但這回廟宇卻遭人破壞，廟方將採取法律行動，也希望別再有類似事情發生。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾不滿封路！ 民俗文化資產「城隍夜巡抓鬼」惹議

年關近娃娃機店成目標！ 兩男破壞兌幣機 警鎖定追查

2童頑皮招牌.磚頭全扔水溝 居民砲轟：破壞生態！

