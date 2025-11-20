男無法解便就醫驚見肛門塞8公分高陶瓷杯 剖肚取出

（中央社記者趙麗妍台中20日電）一名男子腹脹3天無法大便，肚子痛到受不了就醫，X光檢查驚見患者肛門塞1個直徑約6公分、高約8公分陶瓷杯，部分腸子缺血壞死，最後全身麻醉「開腸破肚」取出杯子。

李綜合醫院今天發布新聞稿，駐診的台中榮總外科醫師吳坤達表示，患者自訴3天無法大便，非常困擾，害羞不敢提及自己肛門塞了一個杯子，經過X光攝影，看到骨盆腔內有一個杯子，杯口朝下，馬上安排進手術室。

吳坤達說，起先試著使用器械直接把杯子夾出來，但是杯子光滑，使用多種器械，試了很多次都無法成功，使用腹腔鏡也無法順利取出，擔心把杯子夾碎，傷及患者或造成感染風險；最後只好在肚子上動刀，直接劃開腸子，花了2個多小時取出杯子，同時做了一個人工造口，讓患者能夠暫時解便。

廣告 廣告

吳坤達表示，看到後也嚇了一跳，術後詢問患者，到底杯子怎麼塞進去，對方只是害羞回應，「我不知道，我不小心的」；患者打算試著用力像大便一樣排出，卻卡得死死的，憋了至少3天無法解便，才就醫求救。

吳坤達指出，肛門塞進異物，一般臨床是基於好奇或想要尋求刺激，之前聽過有塞棒球、按摩棒、椰子，這都有可能造成肛門括約肌鬆弛而失禁，甚至讓腸子壞死、破裂，還有可能會引發腹腔感染，併發腹膜炎，有致死危機；提醒少數有特殊癖好民眾，切記不要輕易嘗試。（編輯：陳仁華）1141120