男照顧失智母腦麻女兒15年險中風 長照助重拾生活

（中央社記者曾以寧台北19日電）住在屏東的邱姓男子同時照顧腦麻女兒和失智母親長達15年，身心俱疲，差點中風。長照資源的介入，不僅讓他重拾自己的生活，更有餘裕開始思考如何助社區其他照顧者。

現年65歲的邱姓男子，妻子是須長期輪班及外出的社工，他一肩扛起家務，照顧罹患腦性麻痺與重度智能障礙的女兒，以及近年失智且視力退化的高齡母親。長達15年的雙重照顧，讓他身心俱疲，甚至一度出現疑似中風警訊。

幸有家照專員及時介入，讓他從崩潰邊緣轉身，不再孤軍奮戰。後來他替母親申請了長照2.0的日照與喘息服務，也安排女兒參與啟智協會方案與交通接送，靈活串聯制度與社區資源。

長照資源的介入，不僅緩解邱姓男子的照顧壓力，更重建家庭的運作節奏。他開始積極參與照顧者支持團體與學習課程，考取廚師證照，甚至開始構思成立「庇護農園」，盼以農作與料理，陪伴更多身障者踏上自立之路。

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文今天告訴中央社記者，目前全國有近190處家庭照顧者支持服務據點（含共融據點），並有近300名家照專業人員提供服務，將持續整合、布建失能與失智老人、身心障礙者、精神障礙的家庭照顧者支持資源。今年更啟動「互助喘息」服務試辦計畫，盼支持長照家庭。

為鼓勵在照顧歷程中展現創意與韌性的家庭照顧者，衛福部以「增強照顧韌力，家照據點挺你」為主題舉辦「聰明照顧者」徵求活動，由地方政府推薦、專家遴選出3名優選及6名佳作得主。

長照司指出，此次參與的照顧者年齡從25至79歲，照顧年資從8至41年，有老老照顧、手足照顧等類型，更有原漢文化議題，展現照顧議題的多元，反映專業人員面臨的挑戰，更看見照顧工作不只是需要愛與責任，更需要自我覺察及專業支持。

邱姓男子就是今年的第一名。長照司表示，這些照顧者承擔照顧壓力，但透過家照據點專業人員的情緒支持、資源媒合及引導下，逐步重建生活與信心，體現據點陪伴照顧者走過困難、共創照顧韌力的核心價值，也讓家照專業人員的努力被看見與肯定。（編輯：管中維）1141119