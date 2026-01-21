男爛醉吐全身送醫！同事嫌棄秒鳥獸散 急診醫見「一幕」嘆：一場虛空

記者鄭玉如／台北報導

飲酒要適量，別為了應酬而傷了健康。急診科醫師白永嘉分享，一名中年男子喝到爛醉被送到急診，同事們一臉嫌棄，更瞬間鳥獸散，只剩他的妻子在幫忙擦拭穢物。白永嘉看到這一幕不禁想起過去的自己，他也曾認為「喝酒養人脈」，不過喝了再多瓶也是枉然，最後守在病床邊的往往是平常被忽略的家人。

白永嘉在臉書粉專表示，一名中年男子在公司尾牙喝醉酒，吐得滿身，被同事們送到急診，抽血檢查發現，他的酒精濃度超高，然而陪同的同事不僅沒有關心，反而冷嘲熱諷，甚至露出嫌棄的表情，不久後中年男的太太抵達，同事們也就一哄而散。

白永嘉指出，中年男的妻子雖然生氣，但仍細心地幫丈夫擦拭身體，也讓他回想起以前的自己。過去他也經常喝酒應酬，下班後與同事、朋友一起聚餐飲酒，美其名說是「交朋友建立人脈關係」，實際上是忽略家人。

白永嘉提到，急診很多病人因應酬導致喝酒過量，生活作息不規律、睡眠不足，年紀輕輕就得到肝硬化或癌症，甚至不小心跌倒而喪命，「失去了健康和家人之間的關係，所謂的人脈關係也是一場虛空」，就算喝了再多瓶酒也是枉然，最後在病床上陪伴他的只剩平常被忽略的家人。

隨著尾牙活動的到來，白永嘉藉此呼籲，不要花時間在虛空的人脈關係上，「人生真的很短暫，別把寶貴的時間給這些匆匆的過客，留給我們最愛的家人吧！」

