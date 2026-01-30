男爛醉恐怖連撞！ 肇逃7公里昏迷 酒測值高達1.83

花蓮縣 / 綜合報導

酒駕連續肇事的案件，發生在花蓮壽豐！一名60歲的男子，沒有駕照，而且還喝酒上路！他先是自撞，把電線桿撞歪了，肇事逃逸開了大約7公里，又在大馬路上自撞路樹，因為撞擊力道猛烈，受困車內、意識不清，送醫急救，好在沒有生命危險！但抽血酒測值高達1.83，幾乎已經是無意識狀態在開車，被警方依公共危險罪函送法辦。

花蓮吉安分局員警說：「喔，怎麼會那麼嚴重。」輪胎脫落彈飛10公尺遠，車殼零件也散落一地，機油外漏整輛車歪七扭八，看不出原本樣貌幾近報廢。

花蓮吉安分局員警VS.消防局救護員說：「學長他可能沒辦法酒測，他意識不太好，但是好像有酒味，你要聞一下嗎。」躺在擔架上一動也不動的，就是一度受困車內的駕駛，脫困後送醫住進加護病房，酒駕肇事這還不是第一個地點。

當地民眾VS.花蓮吉安分局員警說：「跟我老公一起來的時候，就看到(電桿)倒了，還好沒有撞進家裡喔。」休旅車經過T字路口，直接撞上電線桿，引擎蓋都變形掀起了，駕駛非但沒下車查看，還直接倒車逃離現場。

目擊民眾說：「碰一聲，滿大聲的，跑出來看，前面那個板金掉下來啊，一直拖，一路拖到那個橋，他板金掉在路旁邊。」連續酒駕肇事案件，發生在18日中午，花蓮壽豐的光榮二街和光榮五街口，駕駛先把電線桿撞歪，車頭的日系廠牌標誌還遺落在現場，不到10分鐘又在台11丙北上路段，自撞路樹受困車內，60歲的杜姓男子，渾身酒氣昏迷送醫，抽血酒測值高達1.83，幾乎是無意識狀態，還酒駕開了大約7公里。

花蓮吉安分局交通組警佐游國華說：「杜男未持有合格駕照，且酒測值超過法定標準，後續將依刑法公共危險罪嫌，函送偵辦。」車撞壞了自己也受重傷，還得賠償維修電線桿的費用，為酒駕付出龐大代價。

