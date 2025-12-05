男爬奧地利最高峰丟包女友！慘困6小時凍死

▲奧地利一名36歲男子近日被檢方依過失殺人罪起訴，理由是他將一起登山的女友留在奧地利最高峰大鐘山（Grossglockner），任女友凍死。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 奧地利一名36歲男子近日被檢方依過失殺人罪起訴，理由是他將一起登山的女友留在奧地利最高峰大鐘山（Grossglockner）山頂，任女友凍死。男子是位登山老手，而女友則從未有攀登高山的經驗，因此男子被認為應對這起意外負責。不過，男子律師則強調這僅是一起「悲劇」。

綜合外媒報導，這位36歲男子今年1月與33歲女友攀登大鐘山，結果女友在接近山頂45公尺處遇難，慘遭凍死。當時女友已經體力不支無法繼續攻頂，男子於是將她留在原地，自行離開尋求他人幫助。然而，等救援人員到達時，發現男子女友已經死亡。

檢方表示，當時男子女友已經精疲力竭、體溫過低、神智不清，男子擁有非常豐富的高海拔登山經驗，且是這次登山行的策劃者。反觀，男子女友從未進行過類似的高海拔登山，甚至沒有合適的登山裝備。

大鐘山在冬季的環境條件十分嚴苛，狂風呼嘯，氣溫最低可達攝氏零下20度，風速則可高達每小時74公里。而男子離開女友前去求援時，既沒有為女友尋找臨時避風處，也沒有用救生毯包裹她以防止她失溫。

更有甚者，男子通知緊急服務部門後，就把手機關成靜音，導致救難隊無法立即聯繫上男子，進一步拖延了救援行動，導致女友獨自在山上酷寒中待了6小時後才獲救，但那時候已經為時已晚。

對於檢方指控，男子律師表示，「我的當事人對整件事深感後悔」，但男子律師強調，這起不幸的意外只是一場悲劇。本案將在明年2月開審，若男子過失殺人罪成立，最重可判3年有期徒刑。

