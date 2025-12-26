「男版魏瓔珞」侯明昊《玉茗茶骨》復仇！古力娜扎一女對戰七男

侯明昊（左起）、古力娜扎主演《玉茗茶骨》。（Disney＋ 提供）

《玉茗茶骨》由《延禧攻略》金牌製作團隊打造，劇情徹底顛覆傳統古裝劇套路，打造「女尊」世界觀，劇中狀元郎侯明昊淪為最低賤的馬夫，茶王千金古力娜扎掌控家族招贅大權，一女對戰七男的「雄競」格局，讓網友直呼年底最期待。

侯明昊劇中飾演原本意氣風發的年輕狀元，因捲入殺妻舊案而從雲端跌落谷底。瀕死之際被古力娜扎飾演的茶王之女榮善寶所救，卻因兩家恩怨被貶為馬夫。陸江來表面柔弱示人、裝失憶騙取同情，實則心機深沉、暗中布局復仇，被網友稱為「男版魏瓔珞」，侯明昊也在作品首播前向觀眾喊話：「這是一個講述著宅鬥、探案、親情、愛情的故事，希望大家可以多多支持玉茗茶骨。」

而古力娜扎飾演的榮善寶更是霸氣全開，身為茶道世家繼承人，她運籌帷幄、以家族利益為先，只招贅婿不談感情。談到角色，古力娜扎加碼分享：「榮善寶她不困於情、不惑于權，有在權謀中守住底線的智慧、更有力量」，新劇上線倒數三天也不忘提醒觀眾「好茶要品，好戲要看！」

《玉茗茶骨》由《延禧攻略》金牌製作團隊打造。（Disney＋ 提供）

《玉茗茶骨》精緻的服化道設計與茶文化美學呈現也成為網友熱議焦點，侯明昊、古力娜扎的高顏值組合更讓每一幀畫面都美得像電影海報，這部集結權謀、懸疑、愛情與茶文化的古裝大劇，有望成為年底古裝權謀劇黑馬。

