男版Y2K！ CORTIS「低腰褲+露出內搭」 網：潮到出水

CORTIS穿低腰褲加上露內搭，網友認為是新潮流。（圖片示意／TVBS）

韓國人氣男團CORTIS近期來台參加AAA頒獎典禮，他們的穿搭立刻引起廣泛討論。團員們身穿低腰牛仔褲在台上表演時，褲子邊跳邊掉，露出內搭，配上雙層皮帶，將Y2K風格展現得淋漓盡致，讓網友直呼「潮到出水」。值得注意的是，CORTIS身上穿的服裝來自台灣品牌，由三位高雄創辦人打造。業者也表示，男裝未來流行趨勢將是上身短合、下身低腰寬鬆的穿搭風格。

CORTIS穿低腰褲加上露內搭，網友認為是新潮流。（圖片示意／TVBS）

在CORTIS的表演畫面中可以看到，他們穿著寬鬆剪裁的低腰牛仔褲搭配簡約上身，表演時褲子雖然邊跳邊掉，但這種「愈掉愈有潮流感」的穿搭方式，加上外露內搭和兩層皮帶的點綴，完美呈現了Y2K風格。有網友因此表示，垮褲流行又回來了，看起來非常時尚。

廣告 廣告

街頭觀察發現，不少年輕人已經開始嘗試這種穿搭風格。許多民眾都穿著寬鬆、低腰褲搭配皮帶，不過真正穿到超垮、露出內褲的情況較為少見。有年輕人表示，這是Z時代潮男必備的造型，現在年輕人多從Instagram或韓團穿著中獲取時尚靈感，以跟上潮流。

CORTIS AAA穿台灣品牌Namesake設計衣服， 屬於日本古著加上嘻哈風格。（圖片來源／TVBS）

國際時裝品牌創意總監STEVE表示，CORTIS在AAA典禮上穿的服裝是台灣品牌設計的，由三位來自高雄的創辦人兄弟打造。雙方溝通只花了3個禮拜，整體風格是日本古著搭配嘻哈風格。STEVE進一步解釋，這套服裝已於今年6月在巴黎時裝秀亮相，預計明年2月正式上架。

潮男流行穿搭，包含扣具配件，多層皮帶，再加上寬低腰褲。（圖／TVBS）

潮男最新流行穿搭趨勢主要體現在兩個方面：上身是消防員扣外套或有扣具類配件，下身則是低檔或低腰褲，搭配多層皮帶，整體呈現上短合下低腰寬或上寬短下合身的風格。Steve強調，多層皮帶雖然是新的風潮，但更著重於把皮帶穿得很低，搭配一些小配件讓皮帶可以更低地呈現，使整體比例更往下走，這才是新潮流穿搭的重點，也成為新一代服裝造型的趨勢。

更多 TVBS 報導

小港直擊／朴寶劍走近粉絲收信、IU狂比愛心 Stray Kids輪椅現身

高雄好熱！CORTIS首來台「裝備超輕便」 AAA韓星機場時尚一次看

怪物新人CORTIS將兩度撲台！「台灣囡仔」趙雨凡飆中文喊麥

MAMA／Rosé〈APT.〉奪年度歌曲創紀錄 韓星齊講中文致哀火災

