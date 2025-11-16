男猥褻友人9歲女兒 竟說「想要你幫我生小孩」
〔記者黃明堂／台東報導〕高姓男子覬覦友人的9歲女兒，兩度在對方住宅內實施搓揉胸部等強制猥褻行為，還對她說「想要你幫我生小孩」；經女童老師報案，檢方依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪起訴，高男坦承犯行，女童父還可憐損友沒錢，願意原諒，向法官求情，但台東地方法院法官認為高男逞一己私慾，枉顧女童身心健全，兩罪判3年6月。
判決書指出，高男於前年某日在女童住處與其父飲酒時，見女獨自一人身處倉庫內，強行抓揉女胸部達10秒，以此方式為強制猥褻行為1次得逞。隔年則侵入女童住處後，強行抓揉胸部達10秒，並對女童稱：「想要你幫我生小孩」、「想吸你的胸部」等語，並作勢要親吻她的臉頰、嘴唇，經女童向老師告知後，警方報請檢方偵查起訴。
高男偵查中、法院審理中均坦承不諱，被害人父親表示他以及女兒都願意原諒被告，高男沒有錢，沒有要對他求償，高男之辯護人請求酌減其刑，但法官不接受，審酌高為逞一己私慾，罔顧被害人為年僅9至10歲之幼女，對其為強制猥褻行為，影響她的人格發展與心靈健全，念及被告犯後坦承犯行，犯後態度尚可，判處3年6月。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
更多自由時報報導
立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品
濃煙駭人！台南安定區工廠陷火海 台南高雄27區空品拉警報
獨家》老天有眼！假冒檢察官詐640萬 彰化「收水手」屏東車禍被逮
館長被爆「逼員工睡『館嫂』」慘了！遭網向中國舉報「劣跡網紅」
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 4 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 20 小時前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 1 天前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
高雄女1810萬訂橋頭預售屋！建商貪「台積電設廠」秒轉賣4452萬 下場慘了
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導高雄市一名曾姓女子在2019年7月以1810萬元向建商下訂橋頭某預售屋店面，不料建商在聽到台積電將在此設廠的消息反悔，擅自以...FTNN新聞網 ・ 1 天前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
有洋蔥！ 行車糾紛駕駛下跪求別報警 這原因獲諒解
台南新營發生一起行車糾紛，駕駛左轉差點撞上單車騎士，沒想到騎士要報警，駕駛竟直接下跪哀求！原來他不是想耍賴，而是要趕著去醫院探視住院的家人，怕耽誤時間。單車騎士被他的誠意打動，最終雙方達成共識，決定不追究此事。專家提醒，駕駛在路口攔車下跪的行為不僅危險，還可能觸法，呼籲民眾遇緊急情況仍應以合法且安全的方式解決問題。TVBS新聞網 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 20 小時前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
女闖無人旅社休息.手機充電 業者提告「法院判拘役20天」
台南市 / 綜合報導 有民眾闖入台南一家無人旅社，在一樓休息區休息並讓手機充電，類似狀況還不只一起，疑似有民眾記住大門密碼，看準無人旅社沒有管理人，就輸入密碼進入，但這樣的行為已經違法，一名周姓女子被業者提告，台南地方法院，依侵入住宅判，拘役20天，得易科罰金。監視器畫面拍下，無人旅社大廳，一名男子推出門，要外出，結果身穿紅衣女子，趁這時候走進來，在一樓充電休息，業者報警處理，業者說：「剛剛有人出去，他就從旁邊走進來。」疑似看中無人旅社，平時沒人在現場管理，就趁機溜進來休息，但這邊還是屬於，管制出入的旅宿場所，一般人不可以任意進入，附近鄰居說：「都會有人開車來，住裡面休息，(擅自闖進去)這樣不好啦，要問清楚啦。」租客說：「會給密碼，房號，(就按密碼進去？)，對，這可能是管理方式的問題。」事情發生在台南，這名周姓女子，趁有房客出門時，進到無人旅社休息區，充電休息，其中一間業者不堪其擾，對周姓女子提告，台南地方法院依侵入住宅判，拘役20天得易科罰金，但類似案件不只一次，疑似也有民眾，記住無人旅社大廳密碼，擅自回到大廳休息，像另類的寄生上流，讓業者很困擾。律師洪銘憲說：「無故進入他人之住宅，處一年以下有期徒刑(拘役或9000元以下罰金)，所謂無故，就是未得法益處分權責之同意，而進入他人建築物。」台南第五分局公園所長王瑞勳說：「行為人涉及無故侵入住宅罪，現場將周女帶回偵辦，依侵入住宅罪嫌送辦。」看準無人旅社，平常沒管理人在，沒要住房，卻擅自闖進大廳休息，行為已經違法，警方也建議業者，定期更換密碼，避免類似事情再發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
張綱維涉掏空遠東航空 二審仍判刑合計15年
遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航近36億元，一審判張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分一年徒刑。台灣高等法院今天維持張綱維14年徒刑，另有一年得易科罰金之刑，可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
閃兵遭起訴！坤達「被求處2年8月徒刑」回應了 10字洩真實心聲
藝人閃兵案擴大，自王大陸被查獲後，檢調深入查並搜索約談，已發動共三波搜索，據傳還有第四波，近期有許多藝人主動到案自首，包括阿達、薛仕凌等人，目前全案涉案藝人已達17人。新北地檢署先前已起訴王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人，今（14日）再起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，建請法院量處2年8月徒刑。對此坤達也透過經紀人回應11字：「深切反省，一切配合司法。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 1 天前
雨傘雙女賊再犯案! 用傘遮擋摸走麵店愛心箱
南部中心／劉安晉、陳姵妡 高雄報導上個月在高雄，有一家果汁店的零錢筒，被兩名女子，故意用雨傘遮擋行竊，沒想到這對雨傘雙女賊，再度現身犯案，這回遭殃的是位在楠梓的麵店，醬料旁的愛心箱，在兩位女賊光臨後不翼而飛，民眾都認為，竊盜罪恐怕判的太輕，才讓竊嫌敢繼續偷竊。兩名女慣竊，習慣用雨傘遮擋來偷東西，這回再度現身楠梓犯案。（圖／民視新聞）兩名女子，來到楠梓一家麵店用餐，兩人叫了一碗麵，看似到檯子前加醬料，其實眼睛早已盯上，放在桌上的紅色愛心箱。兩人吃完麵，順便觀察地形，接著看準監視器位置，長髮女子裝忙包醬料，短髮女子背對鏡頭，另外一側則拿起雨傘遮擋，迅速將愛心箱裝進袋子中，然後兩人裝沒事離開麵店。受害店家：「然後整個過程她們就是，端著那碗麵就在外面一直加醬料，然後在外面吃再來行竊零錢箱，零錢箱拿完以後又到旁邊等待了一下，然後又回來跟我說我們的麵不錯吃，又要追加包五碗，然後最後才離場這樣。」楠梓分局楠梓所陳暉元：「警方獲報後遂即調閱店內及周邊監視器，目前已鎖定兩名竊嫌，並將通知及到案說明，訊後移請台灣橋頭地方檢察署偵辦。」兩名女竊嫌是慣犯，10月21號，才在高雄一間蔬果汁店行竊。（圖／民視新聞）即使警方通知到案說明，這兩名竊嫌恐怕也沒在怕，因為上個月21號，這兩名女賊，就到高雄一間蔬果汁店行竊，店裡的零錢筒，不翼而飛，手法雷同，都是拿雨傘，擋住偷錢過程，而這兩名慣竊，隔不到一個月，又再度出手。民眾：「可能判刑可能要再嚴重一點吧，就台灣的那些就是徒刑可能要再增加，然後可能讓他們盡量就是不要這樣子。」民眾：「很過分啊很過分啊，已經有被抓過的話，那我覺得說應該是要有一點悔意啊，不要說又出來又犯那就是毫無悔意啊。」民眾直言，就算被抓了，也很快交保，兩名女賊，當然食髓知味，繼續到處偷錢，在法律無法重判情況下，只能提醒店家多小心，避免成為下一個受害者。原文出處：高雄雨傘雙女賊再度犯案！ 用傘遮擋摸走麵店愛心箱 更多民視新聞報導撐傘擋視線! 鬼祟黑白衣女子 直接抱走店家零錢筒豐原5口命案遺書揭真相！李姓團購主遭求處15年 鄰居：太輕該重判小六生「揮美工刀攻擊女老師」！怒嗆「繳學費來讓妳罵？」原因曝光民視影音 ・ 1 天前
影/台大氣象系學生「願賭服輸」發雞排 網友發文恐嚇遭逮
9日「鳳凰」颱風登陸前，一名自稱是台灣大學大氣系學生，在臉書上匿名發「祭品文」，賭上大氣系招牌預測台北至少放2天颱風假結果大翻車，今（14）有網友發文稱要對領雞排民眾不利，警方下午將他查緝到案。中天新聞網 ・ 1 天前
發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導台大一名大氣系的網友因颱風假預測落空，宣布在校內免費發雞排，沒想到Threads上卻出現一名男子揚言「11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發學生恐慌。大安警分局獲報後立即與北市刑大循線追查，並迅速鎖定41歲謝姓男子，通知其到案。謝男到案後辯稱，是因不滿活動而情緒失控，否認有真正犯案意圖，警方現已依恐嚇公眾罪嫌移送北檢。民視 ・ 22 小時前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 17 小時前