男獨自登山摔落險坡！受困2日未進食水 靠微弱求救聲保命

一名46歲的林姓男子在基隆暖暖山區登山時不慎墜落邊坡，在沒有食物和水的情況下受困長達兩天。這名男子於11日獨自從台北前往基隆暖暖龍門谷登山，途中跌落坡度近70度、深約20公尺的險峻邊坡，背包、手機及食物全部摔落遺失。直到13日清晨有民眾聽到呼救聲報案，警消冒雨展開地毯式搜索，成功救援並送醫，挽回了他的性命。

男子獨自登山不慎滑落邊坡，受困2日後獲救。（圖／基隆市議員連恩典提供）

這起山難事件發生在基隆暖暖龍門谷山區。林姓男子墜落後受傷無法動彈，只能待在原地等待救援。由於失去背包和所有補給品，他在山區中度過了兩天沒有食物和水的艱難時刻。13日清晨六點多，幸運降臨，有登山民眾經過時聽到微弱的呼救聲，立即報警求助。警消迅速出動19名救援人員冒雨在山區展開地毯式搜索。救援人員在樹林間來回穿梭，努力尋找受困者。經過一個多小時的搜索，救援人員終於在邊坡下方發現了倒臥的林姓男子。山坡陡峭，連搜救人員都難以落腳，但眾人合力成功將男子固定並救出。

救援人員初步評估，林姓男子意識清楚，但左腳疼痛，且因長時間未進食、未喝水而十分虛弱，還出現失溫狀況。他被迅速送上救護車前往醫院治療，家屬接獲通知後也立即趕往醫院與他會合。這次山難事件提醒大家，獨自登山需特別注意安全。幸運的是，林姓男子的呼救聲被及時聽到，使他能在黃金時間內獲救，挽回了寶貴的生命。

