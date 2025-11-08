男玉里街頭揮舞大菜刀！警方緊急制伏「趴下不要動」 竟稱要參加廟會
一名36歲洪姓男子於花蓮玉里市手持大菜刀在街頭遊蕩，引發民眾恐慌並緊急報警。事發於深夜時分，該男子在玉里市圓環不斷揮舞菜刀後，又沿光復路繼續前行。警方迅速趕抵現場，成功將其制伏。經調查，洪男雖未飲酒但精神狀況不佳，聲稱是為參加廟會活動而攜帶菜刀。儘管未造成人身傷害，但因嚴重影響公共安全，已被依法送交法院裁處。
事件發生在深夜，一名36歲的洪姓男子手持大菜刀在花蓮玉里市的街頭遊蕩，行走姿態異常，不斷揮舞手中的菜刀。目擊民眾見狀大為驚恐，立即向警方報案。警方接獲通報後，立刻出動警車，警笛大響地在市區內尋找這位持刀男子。
警車經過圓環後，終於發現了目標。警方小心靠近，並立即採取行動。員警手持警棍，大聲喝斥洪男停止行動。在現場，多名警察協同合作，反覆命令洪男「趴下」、「不要動」、「腿打開」、「手放後面」，最終成功將其壓制，並帶回警局進行後續處理。
玉里分局玉里所長曾毓涵表示，警方依據警察職權行使法將洪男帶回警局實施管束，訊問後依違反社會秩序維護法送花蓮地方法院裁處。調查發現，洪男家住玉里，當時雖未飲酒，但精神狀況明顯不佳。
當被問及為何手持菜刀在街上遊蕩時，洪男解釋說他是要去參加廟會活動。雖然他的行為並未直接傷害任何人，但已造成公眾極大恐慌。根據相關法規，洪男必須為自己的不當行為承擔法律責任。這起事件提醒大家，即使無意傷人，公共場所攜帶危險物品的行為仍可能觸犯法律，危及社會安全。
