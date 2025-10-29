男生也能來！咖啡廳推「顧客扮女僕」侍奉店員 名額被搶爆

國際中心／倪譽瑋報導

日本下北澤的一家咖啡廳，推出限時「成為女僕」快閃體驗，也吸引到男性來參與。（圖／翻攝自X@Try_Ris）

日本有許多充滿特色的咖啡廳，今（2025）年8月東京下北澤的店推出「@Become_a_maid」成為女僕活動，顧客付4000日圓（約新台幣800元）即可享受90分鐘的體驗，穿上女僕裝侍奉由店員扮演的「大小姐」，不分男女都可以報名參加。而活動只有一天，宣傳階段就引起大量關注，活動當天名額已爆滿，事後許多參與者也都相當滿意。

日本咖啡廳推當女僕活動 可體驗「侍奉大小姐」

綜合外媒報導，位在東京世田谷區下北澤的一家咖啡廳，8月時推出快閃活動「可以當女僕的店」，推廣Cosplay文化和新奇體驗，參與者在預約購票（4000日圓）後，到咖啡廳不是坐下來享用餐點，而是要「服務店員」就向女僕一樣。

穿好女僕裝後，顧客要服務由店員扮演的「大小姐（お嬢様）」如幫對方泡茶或送餐等，可以享受90分鐘的沉浸式體驗，雖是服務他人，但不像真正的工作一樣有壓力。此外，咖啡廳其他工作人員也會在一旁拍照，紀錄下有趣的時刻。

男女皆可參加獲好評 限時快閃得碰運氣

不少參與者對活動很滿意，如一位女性表示「我體驗到了女僕的感覺，現場的氣氛太歡樂，這真是世界上最有趣的活動。」由於活動沒有性別限制，有買到票，男生也可以來參與，一位自嘲是宅男的男性回饋，「我鼓起勇氣來體驗當女僕了。女僕前輩、管家和大小姐都很友善，拍照很好玩。謝謝。」

主辦單位表示，本次活動吸引了眾多人（無論男女）的關注，大家在輕鬆的環境中體驗當女僕、侍奉美麗的大小姐，紛紛給出好評。不過，該咖啡廳「成為女僕」的活動分別只在今年4月、8月辦過2次，由於是限時快閃，加上預約者多，想體驗還得看運氣。

