男生也能「低成本變帥」！3個最有效提升好感度方式：穩膚、好味道、會穿＝直接拉滿魅力值！

想變帥真的不用砸大錢？對男生來說，最能拉高好感度的往往不是名牌或大改造，而是「看起來乾淨、味道舒服、穿搭俐落」！只要把膚況穩定、身上香味調整乾淨、衣服穿得順眼，整體質感就會明顯提升，甚至比重度打理更自然、成本更低。

1.臉部乾淨穩定：精神感與整體質感的第一步

多數男生的問題不是痘、不是黑，而是「膚況不穩」：泛紅、粗糙、乾到脫皮、熬夜暗沉……這些會讓整個人看起來疲累、精神不好。真正有效的變帥方式，是先把臉維持在乾淨、健康、沒負擔的狀態，讓五官線條自然變得更明顯、更俐落。

Der28以「28 天皮膚更新節奏」為核心設計，微笑系列從舒緩、修護到鎖水一步步導正膚況。包含微笑水、微笑牛奶乳液、微笑安瓶，都是質地溫和、吸收快速，很適合日常作息不穩、外在刺激多的族群，能讓皮膚逐漸回到穩定軌道，呈現乾淨明亮感。

Der28微笑系列主攻「舒緩、修護、鎖水」的三效平衡，還找來Super Junior隊長利特擔任全新品牌代言人，要讓每個男生都能跟利特一樣展現自信好膚質。（圖／品牌提供）

若是更容易敏弱、換季失衡或醫美術後，還可選用修護系列會更有感！F.V.C VITERRA面膜可在10分鐘快速補水降紅；VITERRA積雪草保濕舒敏噴霧適合日常維持穩定；VITERRA發酵光感防曬精華乳質地輕盈、不悶不刺激，能在白天提供不負擔的保護，使肌膚維持長效穩定。

現在很多男生也都會去做皮膚管理，這時候醫美術後能立即安心使用的Der28修護系列，就是你的好幫手。（圖／品牌提供）

2.氣味乾淨舒服：靠近時最能加分的細節

很多人以為香水是加分項，但對男生來說其實是「決定靠近感」的關鍵！味道乾淨、不刺鼻、不過度，才是最容易讓人覺得你生活有質感、很舒服的一種魅力。

ACCA KAPPA善於用天然成分打造純淨香氣，白麝香淡香精前調清爽、後味柔和，是最不會出錯的乾淨感；經典1869則以皮革與香草調性呈現沉穩紳士氣場，非常適合不想太張揚、卻想提升質感的男生。

ACCA KAPPA高人氣的白麝香香水，也有同步推出沐浴露、潤膚乳、擴香的系列品項，打造完整用香儀式。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

經典1869香水連知名藝人黃偉晉都愛用！（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

品牌於上週在誠品松菸開出台北首店後引起高討論度，空間以木質調與義式美學打造沉靜氛圍，從香氛到家居品都可一次體驗！開幕活動當天更邀請黃偉晉站台，吸引大量新客上門，特別適合想找到「乾淨又不踩雷」香味的男生前往試香。

ACCA KAPPA台北首店就在誠品生活松菸店。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

3.穿搭俐落簡潔：比例好看，自然就顯得更順眼

大多數男生不是不會穿，而是穿得太複雜或太鬆垮！其實只要抓住「乾淨、俐落、合身」原則，再基於日常就能自然變得順眼、有精神，比例也會看起來更好。

UNIQLO與JW ANDERSON聯名系列以英倫野趣與戶外靈感打造現代剪裁，將牛津襯衫、直筒牛仔褲、針織衫等男生最實穿的單品加以重新演繹。版型俐落、顏色乾淨，穿法不需要技巧，簡單搭配就能看起來更精神、更有層次，是「低成本穿得好看」最穩的選擇。

UNIQLO x JW ANDERSON聯名系列，讓你無腦挑無腦搭也能很好看。（圖／品牌提供）





