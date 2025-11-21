男生宿舍遭針孔偷拍！Darren化身「水電工」闖現場

Darren（邱凱偉）化身水電工協助學生辦案。（圖／小公視提供）





實境節目《成仁高中偵探社》本週案件為男生宿舍驚傳針孔偷拍，攝影機被拆出六顆、主機卻不翼而飛，意味偷拍可能仍在進行中！讓學生嚇到不敢洗澡、偵探社整組神經緊繃，主持人視網膜更語重心長表示：「不只是一場破案遊戲，更是一次良知與判斷的考驗，挖掘真相、保護受害者。」

就在大家調查到大腦快燒掉時，本集重量級NPC Darren（邱凱偉）突登場，他擔綱角色「水電工阿欽」，手拿報修單闖入現場：「咦？你們舍監怎麼好久沒聯絡？是去度假還是出事？」學生瞬間冷汗直流，被迫現場告知偷拍案。Darren聽後也趕緊表示：「什麼？針孔？還在錄？夭壽喔這一定要找出來！」瞬間加入調查小隊，甚至陪學生回偵察點重新重整線索。

Darren與《我的婆婆怎麼那麼可愛》中的「兒子」張恩瑋於節目中再度同框。(圖／小公視提供)

驚喜還沒結束，製作單位特別精心安排，Darren與《我的婆婆怎麼那麼可愛》中的「兒子」張恩瑋於節目中同框！張恩瑋一看到Darren就吐槽：「爸？怎麼變水電工？」Darren立刻接球：「騙不到你阿嬤就來斜槓嘛！錢都被阿伯跟叔叔拿走了！」

Darren還看到F.F.O隊長胡勝銘，馬上靈魂拷問：「欸同學很帥喔，有沒有女朋友？」胡勝銘直接害羞：「沒有沒有……真的沒有！」錄影現場整組大爆笑，戲劇緊張氛圍瞬間被戳破。

雖然花絮笑點不少，但本集議題卻完全不輕鬆。談及偷拍行為學生也嚴肅表示：「非常噁心低級的行為。」「監視器用在不對的地方，應該把他繩之以法。」主持人視網膜也直言：「有些鏡頭不該存在，有些視線不該出現。發現有不仁不義的事情要挺身。」



