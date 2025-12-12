男生居然也有更年期？泌尿科醫師列7大症狀，你中了幾個？

男性40歲以後，睪固酮會逐年下降，開始出現更年期症狀。（Gemini生成示意圖）

你以為更年期只有女性才有嗎？其實男性也會隨著年齡增長，出現荷爾蒙下降的「男性更年期」，症狀不如女性明顯，所以容易被忽略。泌尿科醫師蘇士銘指出，40歲以後男性體內睪固酮會逐年下降，可能引發情緒、體能和性功能等多方面的變化。他歸納男性更年期的7大症狀，以及3種治療方式，讓你自我檢測、及早對應。

男性什麼時候會有更年期？

男性更年期通常出現在40歲以後，隨著年齡增長，體內的男性荷爾蒙（睪固酮）會每年約下降1%。不同於女性更年期的突然停經，男性更年期是慢慢出現、逐步累積的過程，症狀可能從輕微的情緒變化或體能下降開始，逐漸影響生活品質。

男性出現更年期的原因？

男性更年期的主要原因是睪固酮濃度下降。睪固酮不僅影響性功能，對情緒、肌肉量、新陳代謝、骨密度等也扮演重要角色。因此當睪固酮降到一定程度以下時，就可能出現各種生理和心理症狀。

男性更年期7大症狀：

1.情緒不穩、易怒或焦慮

2.注意力不集中、記憶力下降

3.肌耐力下降、體力變差

4.新陳代謝變慢、容易變中廣型肥胖

5.性慾下降

6.勃起功能障礙

7.骨質疏鬆或骨密度下降

這些症狀可能不會一次出現，但累積起來會影響生活品質，建議男性朋友要提高警覺。

睪固酮低下的改善方式：

若符合症狀且血液檢測睪固酮偏低，蘇士銘醫師建議以下3種治療方式：

1.口服睪固酮補充

2.凝膠塗抹型補充

3.針劑注射（長效或短效）

治療需在醫師監控下進行，特別是血紅素和攝護腺健康要定期追蹤。若懷疑攝護腺癌則需先排除後再補充睪固酮，避免病情惡化。除了藥物治療，生活作息規律、運動與均衡飲食也是改善症狀的重要方式。



