男生得癌症這３種化放療「最傷精」！解析精蟲冷凍過程「留後路」

很多人以為癌症是老了才會得的病，但其實癌症正在「年輕化」。研究發現，全球 50 歲以下的年輕病友在 30 年間增加了快 8 成！在台灣，20 到 40 歲的「男生」最常遇到的「大腸癌、淋巴癌或甲狀腺癌」，雖然治癒率越來越高，但大家往往漏掉一個重要的問題：生小孩的困難度。

這三種化放療「最傷精」術前必做這件事

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師唐靖指出，侵襲台灣年輕男性 (20 至 40 歲) 常見的癌症包含大腸癌、甲狀腺癌、淋巴癌、血癌、肝癌、鼻咽癌、肺癌等，過去二十年間肝癌與鼻咽癌的發生率逐步下降，但大腸癌與甲狀腺癌、淋巴癌的發生率卻逐步上升，其中尤以大腸癌發生率上升最為驚人。 不同的癌症治療可能會以不同種的方式傷害男性的生殖力：

手術

如果今天癌症的原發部位是在泌尿生殖道，包含：睪丸癌、陰莖癌、攝護腺癌、尿道癌等，那麼手術想當然爾就可能對於生殖功能有直接的傷害，所幸台灣年輕男性與歐美相比這些癌症的發生比率較低。大腸癌或後腹腔原發淋巴癌相關的手術則有可能會因為影響到後腹腔神經節而致使術後有射精障礙，進而影響到生育。 化學治療

普遍化學治療的藥物原則，是利用癌症細胞分裂比一般細胞快的特性藉此瞄準特定目標來殺死癌細胞。遺憾的是，男性的生殖細胞也是屬於分裂較快的細胞種類，因此許多化學治療的藥物都對於男性的生殖細胞會有影響，縱使以精液檢查來看，許多化療藥劑使用後精蟲數有機會恢復正常，但在化學治療之後變成無精症的可能性依然存在，且精液檢查正常也不代表精蟲內的 DNA 沒有受到化療藥劑所產生的傷害，因此這些因素都是加強治療前討論聲生殖保存的重要性。 放射治療

放射線的累積對於生殖細胞自然也是一種傷害，因此若是癌症治療若包含骨盆腔相關的照射，不論是對癌症本身或是對淋巴節，就有可能有影響到生育能力相關的風險。另外若是腦部腫瘤採取放射治療，則是有可能會因為影響到下視丘產生荷爾蒙的能力而影響到性腺激素，因此也是必須做相關的考量。

精蟲冷凍過程是怎麼做？

唐靖指出，當年輕癌症病人真的存在有生育需求時，癌症治療前的生育力保存就是一個很關鍵的步驟。對於性發育已經成熟、性功能無障礙且本身精液檢查沒有異常的男性來說，最簡單的生育力保存方式便是精蟲冷凍、即俗稱的凍精。

唐靖表示，整個過程主要是病人透過自慰的方式將精液蒐集至容器中，再交給生殖醫學中心以液態氮做冷凍，未來若不幸因為癌症治療而失去生殖能力的話，能夠將冷凍的精蟲解凍後做人工生殖，近期的大規模統合分析也告訴我們冷凍精蟲與新鮮精蟲做人工生殖的成功率相當。

如果病人本身存在、或因為治療而導致有射精障礙的情況下，則可以考慮使用以電擊或振動方式刺激射精藉此取得精液，但此種方式在台灣僅有非常少數的醫學中心有相關的儀器，與此相比較常使用的方式則為於副睪丸中進行精液抽吸。

【無精症怎麼辦 ?】

唐靖提到，如果病人在癌症治療前便合併有無精症的情況，則就必須考慮以顯微取精的方式來從睪丸內部去尋找是否還有健康的精蟲，此種方式必須全身麻醉且進入開刀房中以手術用顯微鏡去做尋找，可於癌症治療前做此手術，在罕見情況下也可同癌症手術一併進行。

【罹癌後，想要以後有小孩就這樣做】

如果你還年輕、未來有成家打算，在開始任何癌症療程前，請務必與醫師討論「生育保存」。現在的醫學很進步，有以下幾種方法可以參考：

• 最簡單的方式：凍精（精蟲冷凍）

這就像是幫精蟲「買保險」。只要透過自慰方式收集精液，交給醫學中心用液態氮冷凍起來。研究證實，冷凍過的精蟲跟新鮮的精蟲一樣好用，未來解凍做人工生殖，成功率不會打折。

• 如果已經有射精困難怎麼辦？

醫師可以利用電擊刺激，或是直接從副睪丸用針抽吸取精。

• 如果精液裡已經沒精蟲了？

別灰心！還可以透過「顯微取精手術」，在顯微鏡下從睪丸裡面「找」出健康的精蟲。這可以跟癌症手術一起安排，或是治療前先做。

唐靖表示，得知罹癌的當下心情一定很沉重，但在忙著安排住院、化療的同時，請記得幫未來的自己留一個機會。「治療癌症很重要，但你的未來生活也同樣重要。」如果你是男性年輕癌友，請主動詢問你的個管師或泌尿科醫師關於「生育力保存」的建議。別讓暫時的病痛，剝奪了你未來當爸爸的權利。

唐靖

文／劉一璇、圖／楊紹楚