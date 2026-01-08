男生搭小黃竟被要求支付"好孕金" 北市公運處:司機按錯!

生活中心／陳堯棋 陳聖翰 台北報導

台北市推動助你好孕政策，提供孕婦各方福利，沒想到有計程車司機按錯按鈕，把搭車的一名宋先生，當成孕婦，要求支付台北好孕金點數150元！即使宋先生喊冤"不是孕婦"，但司機仍不停追討，事後宋先生向客服反應，才改回信用卡支付。北市公運處確認，司機按錯支付選項，將再次進行教育訓練。

當事人宋先生：「沒有辦法理解，因為我是生理男性，我也不可能懷孕，更不可能有好孕卡，也不會有點數。」當事人一邊抱怨、一邊喊冤，哭笑不得的情緒全寫在臉上！宋先生因上課需求，長期使用叫車平台APP，搭乘小黃，沒想到卻遇到烏龍事件。

當事人宋先生：「因為我是綁定信用卡付款，所以我就直接先下車，司機後來就追上來跟我說，他說我的，他的系統顯示我是好孕卡的身分，所以要我打開台北通(APP)，然後去掃那個QR code，他就一直很堅持說，我是孕婦的身分，一定要我用好孕卡的點數，他才能收到錢，然後我才能結帳離開。」曬出司機螢幕畫面，自證清白。7號下午1點半左右，宋先生從北市愛國東路叫車要去上課，正準備下車時，卻被司機卻告知，你是孕婦身分，要用好孕卡掃碼付款，讓他滿頭問號，強調自己不是孕婦，但對方卻聲稱系統跳出來就是，要求他打開台北通付好孕點數，甚至一直碎念，這樣會害我收不到錢。沒想到事後向客服回應，同樣的說法再講一次，甚至竟然還叫他宋小姐，讓他氣炸了。

非當事司機：「有時候不好臨停、不好停車，我們都會處在壓力比較大，就是怕後面人，不知道誰會不會檢舉(就按錯?)對，就按錯，但是他這個按錯，好像我們司機要吸收。」就連其他駕駛也是前所未聞！根據了解，司機端結單時，可選擇路招刷卡、台北好孕金等兩種支付方式，經北市公運處調查後，確認是司機按錯！北市公運處一般運輸科長洪瑜敏：「這個個案是司機他在點選的時候，誤觸了支付好孕金的選項，車隊他也有再跟駕駛做一次的教育訓練，然後避免後續有引發這種誤會。」事後，業者已向當事人賠償40元乘車金，聊表歉意。





