男生為何選擇條件不如原配的對象外遇？4點深層動機比妳想的更心痛！

在不少的外遇案例中，原配的條件和外貌都比第三者優秀，我們往往心裡浮現三個大問號：小三哪裡比較好？男方的眼睛有瞎掉嗎？這世界到底哪裡壞掉？這就能說明，為什麼許多女性被出軌傷害後，第一反應常常不是憤怒，而是不解，因為發現男生的外遇對象條件根本不如自己，不夠漂亮、不夠聰明、不夠能幹。所以，為什麼會這樣？以下真相，可能會讓女生們瞬間懂了。

當伴侶出軌或是起衝突到想要分手，很多時候是因為相處出問題，跟條件好壞的關係不大。圖/123RF圖庫

動機1.男人出軌或許追求的只是「更容易」

很多出軌行為不是因為外遇對象優秀，而是因為相處起來毫不費力。原配身上可能有責任、有期待、有生活壓力，有分工、有計畫、有家庭管理，而外遇對象則通常只處在「情緒交流」的位置，不需要承擔、不需要面對現實、不需要處理柴米油鹽。

對這些外遇的男人來說，原配是生活，外遇是逃避。原配是現實，外遇是粉紅泡泡。原配是需要經營的感情，外遇是不用思考的刺激。不是原配不好，而是有人選擇走最省力的路。

對某些上網找刺激或是喜歡外遇的男人來說，原配是生活，外遇是逃避現實。圖/123RF圖庫

動機2.出軌對象只是男方自我需求的投射

發現丈夫出軌，不是代表原配「輸了」，而是小三剛好投射出男方的需求。例如，小三可能不如原配漂亮，但更崇拜男方；不如原配聰明，但更願意依賴他；不如原配成熟，但更能讓男生覺得自己很重要。很多男人不是愛上外遇對象，而是愛上了一種虛榮感，覺得自己在小三那裡得到很多崇拜。這不是感情，是自尊補丁。

動機3.出軌是逃避壓力

有些男人面對原配時會覺得壓力大，不是原配的問題，而是女生很優秀，讓他照見自己的不足。原配會規劃、會管理、會進步、會成長、會要求生活品質，而他跟原配相處時反而覺得被提醒「自己不夠好」。

於是他選擇去一個不會挑戰自己的地方。不是因為外遇對象好，而是因為小三對他沒有要求。原配以為丈夫外遇是選擇愛情，但他選擇的是「不用面對自己」。

有些男人發展婚外情，只是想要逃避現實中的不如意。圖/123RF圖庫

動機4.外遇對象「弱到讓男方覺得能掌控」

很多人以為原配輸在外在，其實原配輸在一件事，可能太獨立、太強、太能幹、太有能力，讓男生覺得自己在太太旁邊顯得微不足道。而出軌對象的「弱」，反而讓他覺得自己很強大。原配是男方需要努力才能跟上的人；外遇對象是他不用成長也能掌控的人。這不是愛，是自我價值的避風港。

原配沒有不好 男方只是選擇一條更簡單的路

男人外遇時，選擇條件不如原配的對象，從來不是因為原配不值得，而是因為他不成熟、不堅定、不負責、不願面對生活。

原配的價值從不取決於另一半選擇了誰，男方的選擇只代表他是誰。能愛妳、珍惜妳、守住妳的人，不會選擇退化、逃避，甚至是便宜的情緒交流。他會選擇站在原配身邊，共同變好。所以，萬一發現小三條件很差，千萬別懷疑自己。因為問題出在那個不願面對現實，卻最愛逃去輕鬆世界的人。

