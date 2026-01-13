男生牽手就濕是早洩？醫揭密神秘透明液體 還有1功能

生活中心／游舒婷報導

可能有不少男性都有過這樣的尷尬經驗：和心儀對象約會，才牽起手、氣氛微微升溫，明明還沒進入親密行為，褲底卻悄悄濕了一塊，觸感還有些黏稠，忍不住懷疑自己是不是早洩？對此，泌尿科醫師出面解惑，表示這種情況其實相當常見，且屬於正常的生理反應。

牽手就濕了？醫師揭密：不是早洩

李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪醫師指出，男性在性興奮時，尿道口可能會分泌出少量透明、略帶黏性的液體，這並非精液，也不是前列腺液，而是所謂的「尿道球腺液」。這種液體會在射精之前率先出現，主要功能是潤滑尿道，並中和殘留在尿道內的酸性尿液，為後續精液的排出鋪路，就像是先行出動的「前鋒部隊」。因此，只要是在興奮狀態下出現，通常不代表身體出了問題，更不等於早洩。

醫師提醒，了解自身的生理構造，有助於以更健康、放鬆的態度面對親密關係。若發現分泌物顏色異常、伴隨疼痛，或對性功能有疑慮，仍建議儘早諮詢專業醫師，才能真正安心。

