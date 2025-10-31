男生「早上不升旗」要小心！心血管疾病風險增2倍 5大危機曝光

醫師黃維倫表示，男生晨勃消失可能是健康警訊。示意圖／翻攝自Pixabay

男生晨勃消失可能是健康警訊！昨（30）日醫師黃維倫在臉書粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」中發布貼文，表示男性在睡眠過程中，本來就會自然發生多次勃起，這是所謂的夜間陰莖勃起（NPT），而常常早上起床時，勃起的狀態還沒消掉，所以就被稱作晨勃。

黃維倫接著說，如果偶爾沒晨勃可能跟壓力大、睡不好有關，但若是連續幾週、幾個月都沒有晨勃，可能就不只是疲勞問題，恐怕是健康出現警訊。黃維倫揭露，可能跟以下5個原因有關。

1、可能跟睪固酮低下（俗稱男性更年期）。

2、高血壓、高血脂、糖尿病。

3、心血管疾病（中風、心肌梗塞）。

4、神經系統疾病、脊椎問題。

5、長期失眠、焦慮、憂鬱症。

關於為何泌尿科醫師特別關注晨勃？黃維倫解釋，原因在於晨勃跟性功能障礙有密不可分的關係，「勃起功能障礙又被稱為心血管疾病的先行指標」。他表示，陰莖動脈的直徑是1至2mm，而心臟冠狀動脈大約是3至4mm，當血管發生病變的時候，越細的血管就越容易受到影響，所以性功能障礙就可能比心肌梗塞的症狀更早出現。

另外，根據《Circulation》和《Nature Reviews Cardiology》的研究發現，出現勃起功能障礙的男性，在未來2至5年內發生重大心血管疾病的風險，是正常男性的2倍。黃維倫說，這就是晨勃消失，可能是健康警訊的原因，他建議「如果你發現你或你的另一半最近都沒晨勃，性功能狀況也不如以往，建議盡早就醫做進一步檢查，別延誤身體給的重要警訊」。



