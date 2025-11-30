男生50歲過後最怕它！醫揭「尿不順元兇」：8成老人都中招

【記者黃泓哲／台北報導】男性年紀愈大，排尿問題往往跟著找上門，其中最常見的就是攝護腺肥大。泌尿科醫師呂謹亨在臉書指出，50歲以上男性約有半數會出現頻尿、夜尿、尿不乾淨、滴尿等困擾，80歲以上更高達8成。攝護腺隨年齡增大壓迫尿道，就是造成排尿不順的元兇。患者到醫院時，通常會透過問診、PSA抽血、超音波與尿流速檢查，評估攝護腺大小與尿道是否阻塞。

輕度症狀者，醫師多半會先建議調整生活習慣，包括避免睡前大量喝水、減少咖啡和酒精、避免憋尿與久坐，以及規律運動、控制血壓血糖血脂。一旦症狀更明顯，就會進入藥物治療階段。常見藥物包含α-阻斷劑、5-α還原酶抑制劑、PDE5抑制劑與抗急迫性尿藥物，必須規律回診追蹤，通常每6至12個月檢查一次。

廣告 廣告

若想保留性功能，又不希望接受傳統手術，近年微創療法成為不少患者的新選擇。像水蒸氣消融術（Rezūm）透過水蒸氣消融肥大組織；而攝護腺拉提術（UroLift）則利用「釘子」把尿道撐開，不需放尿管且性功能不受影響。至於重度症狀或阻塞嚴重者，仍須採傳統刮除術（TURP）或雷射攝護腺手術，後者出血少、恢復快，適合大型攝護腺患者。

呂醫師提醒，平時的保養也不可少。番茄、南瓜籽、豆類、魚油等有助攝護腺健康，油炸物與加工食品則要少吃。每天運動30分鐘、不憋尿、不久坐，都是基本原則。若出現夜尿超過2次、排尿需用力、尿滴滴答答或突然尿不出來，都應立即就醫。攝護腺肥大可透過早期治療避免膀胱退化、急性尿滯留甚至腎衰竭，千萬不能拖。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜北一女學霸升格5寶媽 手一滑買了阿布達比3千萬房產

陳柏霖驚爆財務危機！閃兵50萬交保金傳借來的 經紀人回應了

獨家｜洗腦畫面曝光！消防分隊長疑涉吸金 拉老鼠會月騙百萬元

