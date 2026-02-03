男用保溫杯裝「1類飲料」長達10年 竟鉛中毒慘死、大腦萎縮如老人

生活中心／陳佳鈴報導

你的保溫杯用了多久？小心省小錢賠上性命！一名50多歲男子因惜物，連續十幾年使用同一個保溫杯裝咖啡，即便杯內已布滿裂痕與鏽斑也不捨得換。結果某天上班開車時突然恍神，失控撞進早餐店。送醫檢查後驚發現，壯年的他竟然「大腦皮質萎縮」、嚴重貧血且腎功能異常，確診為嚴重「鉛中毒」。遺憾的是，他在一年後因併發吸入性肺炎過世。

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享這起驚悚案例。該名男子長期使用內膽受損、生鏽的保溫杯，導致重金屬「鉛」不斷溶出，日積月累下造成慢性中毒。鉛中毒不僅影響神經系統導致恍神、車禍，更不可逆地破壞了大腦與腎臟功能，最終奪走性命。

廣告 廣告

保溫杯到底何時該換？營養師雷小玲提醒，不鏽鋼雖然耐熱耐酸，但一旦出現以下3種情況，代表合金結構已受損，溶出重金屬的機率大增，請務必立刻汰換：

內膽變形（摔過）。 內層表面有明顯刮痕或損傷。 喝起來有「鐵鏽味」或異味。

許多人擔心保溫杯裝咖啡或茶會溶出重金屬，台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌澄清，不鏽鋼抗腐蝕性佳，除非已經嚴重鏽蝕，否則不至於因酸性飲料溶出重金屬。

但他提醒，保溫杯其實「不適合」裝拿鐵、牛奶、豆漿等含蛋白質飲品。主因並非重金屬，而是這類飲品極易在溫熱環境下孳生細菌、產生污垢（奶垢），若清洗不徹底，恐將細菌喝下肚，引發腸胃炎。建議若要裝此類飲品，應盡快喝完並徹底清洗。

更多三立新聞網報導

行動炸彈！苗栗男「爛醉如泥」酒測值1.04上西濱 當碰碰車狂掃3車

打電話嗆「炸掉4個里＋血洗埔里」！一審認嘴砲無罪 二審狠逆轉判刑

禽獸不如！狼公載孫女去橋下「洩慾8次」 嬤竟冷血逼和解：妳害慘全家

機率僅1%！美籍男逛市場「心跳停25分」奇蹟無腦損 隔442天返台尋恩人

