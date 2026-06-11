男男吸麵剩「曖昧鏡頭」！康康無奈嘆：到底會不會錄影 假冒網友留言「結果傻眼」

《綜藝一級棒》 陳孟賢（左起）與陳隨意一起玩吸麵遊戲。中視提供

《綜藝一級棒》開播適逢滿2週年，節目固定班底陳怡婷出道12年，憑藉專輯《三十幾》入圍第37屆金曲獎「最佳台語女歌手獎」，開場眾人欣喜。主持人康康為她開心的同時也有感而發，直言現在歌壇競爭激烈，要入圍金曲獎簡真比登天還難。

曾心梅驚喜現身 朱海君演出藏巧思

本集以「璀璨金曲Party Night」為主題，大來賓邀來曾兩度拿下金曲台語歌后的曾心梅。近期正準備舉辦小型演唱會的她，聽完康康分享現在小型演唱會場地設計貼心，即使700人場地只來了300人，舞台也會往觀眾席推移讓現場看起來熱鬧後，幽默吐槽：「康康會這樣講，表示他是過來人。」

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「復古悲歌趴」單元狂掀回憶殺，郭婷筠與蘇宥蓉合唱〈碎心戀〉，朱海君、蕭玉芬帶來經典歌曲〈秋風夜雨〉。朱海君透露自己在歌曲最後一句刻意模仿曾心梅的唱腔向前輩致敬，讓曾心梅聽了很開心。接著許志豪、翁鈺鈞合唱〈傷心到何時〉，康康聽完表示，雖然唱的是江蕙的歌曲，但覺得翁鈺鈞的聲音裡帶有幾分鄧麗君的韻味。

《綜藝一級棒》翁鈺鈞的聲音裡帶有幾分鄧麗君的韻味。中視提供

雙男高音暗中較勁 歌中劇挑戰吸麵條

男歌手表現同樣亮眼，李子森與沈建豪合唱〈有多少愛可以重來〉，展現高亢音域與爆發力。康康聽出是迪克牛仔版本，指出音域很高、容易破音，「但他們剛剛根本是在暗中較勁」。曾心梅也給予好評，形容沈建豪的聲音猶如王子般高貴有氣質，李子森則像富家公子哥，帶有一點點酒喝太多後微微沙啞的味道，搭配起來非常舒服。

深受觀眾喜愛的「歌中劇」則滿滿笑果，製作單位設計讓陳孟賢、陳隨意挑戰在10秒內把同一根麵條吸到最短。賽前陳孟賢信心滿滿表示：「這個我最厲害，因為我最會吸！」比賽開始後他以飛快速度吸麵條，兩人一度呈現「類接吻」的曖昧畫面。但康康卻覺得可惜，無奈表示：「你們兩位到底會不會錄影啊？導播根本沒拍到畫面，只拍到你們的後腦勺！」

《綜藝一級棒》李子森（左起）與沈建豪合唱〈有多少愛可以重來〉，兩人展現高亢音域與充滿爆發力的唱腔 。中視提供

許志豪牽手爆火花 康康自首假冒網友

觀眾對於節目CP也相當關注，康康見許志豪一開唱就自然牽起翁鈺鈞的手，提及有網友留言表示「他們只要牽手，收視率就會飆高」，並現場追問許志豪是否看過這則留言。

沒想到許志豪一臉驚訝表示「我不知道耶」，康康一聽立刻自首：「害我白留言了，我在製造機會給你耶！」

《綜藝一級棒》固定班底陳怡婷（中）入圍金曲獎大家為她開心 。中視提供



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