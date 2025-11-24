男男網友約見面 社區大門脫褲、電梯脫光光全都錄

吳男、黃男涉嫌在社區門口脫褲露鳥、電梯內自慰，因坦承犯行獲緩起訴1年，各須向公庫支付3萬元。資料照片

新北市吳姓、黃姓2名男網友，今年8月相約見面時，吳男在自家社區大門口脫下黃男褲子使其裸露生殖器，隨後2人一同進入社區，竟在搭乘電梯時，黃男將全身衣物脫光，在電梯內「打手槍」，結果誇張行徑被社區管委會總幹事發現，憤而向警方報案，2人應訊時對犯行坦承不諱，新北地檢署偵結後予以緩起訴處分，各須向公庫支付3萬元。

緩起訴書指出，吳男為新北市林口區某社區住戶，他在網路上結識黃男，雙方相約在8月19日深夜見面，當天晚間11點半左右，黃男抵達吳男社區門口，2人一見面，吳男及脫掉黃男褲子，使其生殖器暴露於外。

隨後吳男打開社區大門讓黃男進入，2人一同搭乘電梯上樓時，黃男竟在電梯內將全身衣物褪去，並當場自慰，然而2人的離譜行徑全都被監視器拍下，社區管委會總幹事發現後，向警方報案。

林口警方約談2人到案後，雙方均對犯行坦承不諱，並對所為深感悔悟，警方將全案移送新北地檢署偵辦後，檢察官審酌2人坦承犯行，犯後態度良好，予以緩起訴處分1年，但各須向公庫支付3萬元。



