男異想天開鑽娃娃機洞口偷竊 「頭部卡住」動彈不得

新北市 / 綜合報導

昨(6)日下午，一名竊嫌到新北市樹林區三俊街某娃娃機店，見店內無人，相中機台內價值約300元的藍牙卡拉OK組，整個人鑽進洞口，想要直接把它拿出來帶走，沒想到頭部被卡住動彈不得，只好待在原地，等待消防人員破壞機台將他救出，台主當下也從監視器畫面發現竊賊，立即打電話報警，警方到場後也將張姓竊賊依現行犯逮捕歸案。

消防人員手握切割器，不斷上下來回，還因此竄出不少白煙，換個角度看，消防人員正在破壞的，竟然是台夾娃娃機，究竟發生什麼事，一名男子出現在娃娃機洞口，不過看來看去都只有一半身影，原來他試圖要竊取機台內的物品，沒想到直接被卡在洞口。

事發在昨(6)日下午，新北市樹林區三俊街某間娃娃機店內，36歲的張姓男子，進到娃娃機店內，看中價值約300元的藍芽卡拉OK組，異想天開想說可以從洞口鑽進去，直接拿出來帶走，沒想到頭部被卡住，台主見監視器發現有小偷，也趕緊報警。

樹林分局三多派出所副所長李台亦說：「一名男子徒手伸入娃娃機下方出口，企圖取走機內物品，過程中身體受困於機台。」消防車與救護車十萬火急趕抵現場，竟然見到這樣的荒唐場面，據了解張姓男子沒有工作，居無定所有竊盜等等前科，沒想到這次荒誕犯案，還被台主全程目擊，當場被警方依竊盜現行犯逮捕歸案。

