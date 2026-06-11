南部中心／綜合報導

高雄吳姓男子，因為嫌樓上鄰居太吵，在三年前當著鄰居2名幼子的面前，持刀殘殺鄰居夫妻。案經一、二審都判死，但最高法院卻認為，被告精神狀態未做鑑定，撤銷發回更審。讓女死者的父親，哽咽痛罵法官沒有同理心，根本是為了廢死，不惜凌虐被害家屬。





男當2稚子面前「狠殺鄰居夫妻」判死 最高法院發回更審

狠殺鄰居夫妻案，遭最高法院發回更審，被害人家屬哽咽控訴司法不公！（圖／民視新聞）

女死者父親哽咽表示：「最高法院能夠給我們一個公平判斷，結果得來的是如此的難堪，如此痛苦。」被害人家屬哽咽控訴，不知道為什麼最高法院，要將死刑案件發回更審，不但是凌遲被害人家屬，更要問這難道是在為廢死，找理由。女死者父親說：「台灣真的不能有死刑嗎，這種罪大惡極的事情，難道不能讓他下地獄嗎。」想到自己的女兒女婿，就這麼慘遭殺害，兇嫌的伏法之時，卻還是遙遙無期。老先生說到激動處，真的想問最高法院的法官，一、二審都有的精神判定，怎麼不算數。女死者父親強調：「他已經做過鑑定了，還要鑑定過幾次，完全就是一種掩飾，然後欺負被害人，政府為什麼要這樣子做呢。」

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男當2稚子面前「狠殺鄰居夫妻」判死 最高法院發回更審

吳姓兇嫌不滿樓上鄰居太吵，居然當著鄰居兩名幼子的面前，持刀殘殺鄰居夫婦！（圖／民視新聞）

這起發生在2023年的驚悚案件，吳姓兇嫌不滿樓上鄰居太吵，居然當著鄰居兩名幼子的面前，持刀殘殺鄰居夫婦，高雄地方法院一、二審都判2個死刑，沒想到最高法院卻認為嫌犯沒有做精神鑑定，撤銷發回更審。消息一出附近鄰居們也認為，不合情理。附近鄰居就說：「該死刑啦，因為他這樣子傷害兩個小孩子呢，太過分了然後親眼目睹，多麼傷害啊。」、「要還家屬一個公道啊，如果加害者兇手，他可以逃過法律的制裁，那我們當然會覺得不公平。」兇嫌殘殺鄰居夫妻，導致2名幼子頓失雙親，兩邊的祖父母們，至今對孩子都避談這件事，也覺得孩子，根本無法走出傷痛。如今死者難告慰，家屬難止悲，稚子失恃又失怙，恐怕最是無辜。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：男當2稚子面前「狠殺鄰居夫妻」判死 最高法院發回更審

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