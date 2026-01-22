男疑低頭操作導航追撞臨停1車 再撞停車格4車

阮男開車行經台中市北區，疑因低頭操作導航分心，先後追撞四輛車，共造成六車連環撞、二人受傷。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

三十四歲阮姓男子前晚開車行經台中市北區，疑因低頭操作導航分心，先追撞張男駕駛車輛，再推撞路邊停車格內四輛車，共造成六車連環撞、二人受傷，確切肇因待警方調查釐清。

台中市第二警分局表示，警方二十一日晚間九時四十九分獲報，北區中清路一段發生多車交通事故，立即派遣警力到場處理，並實施交通疏導。

警方調查，阮男開車沿中清路一段慢車道，由北平路往天津路方向行駛時，疑因低頭操作車內導航設備分心，不慎與臨時停靠於路邊五十六歲張男駕駛的轎車發生碰撞，致車輛再向前推撞停放於路邊停車格內的四輛車，形成六車連環事故。

事故造成阮男臉部、胸部受傷及張男腳部受傷，所幸傷者意識清楚，經送醫治療後均無生命危險；其餘四量車輛均為停車狀態，未有駕駛在車內。經員警依規定實施酒測，二名駕駛均無酒駕。全案警方將調閱周邊路口監視器影像，進一步釐清確切肇事原因。