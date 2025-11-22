男疑吸毒持鐵棍隨機攻擊2傷 警獲報逮人搜出安毒
新北市 / 綜合報導
昨（22）日上午9點多，新北市三重區三和路四段一處巷弄內，一名顏姓男子疑似吸毒後情緒不穩，持鐵棍在路上隨機攻擊一對夫妻，被害人當場頭破血流，事後送醫救治所幸沒有大礙，而警方獲報到場，壓制犯案男子，還在機車車箱找到毒品安非他命，以及作案用的鐵棍，嫌犯到派出所後，情緒仍然不穩定而且否認犯案，警方不僅移送法辦，更建請檢方聲押。
夫妻倆好端端走在路上，沒想到這時一名男子，突然靠近手持鐵棍，用力往丈夫頭部敲下去，被害人手摀著頭馬上逃離現場，這時男子把目標，轉向一旁的女子，再大力持鐵棍，朝她頭部揮下去，女子一路逃跑，男子還一路追打，直到被害人癱軟跌倒在地，男子這才轉身逃走。
救護車第一時間趕到，將被害人進行包紮，送上擔架，醫護人員VS.被害人說：「來先生那你先到救護車那邊坐著。」被打的夫妻檔，在人員陪同下都上了救護車，突如其來的隨機街頭傷人，讓附近住戶受到驚嚇，目擊民眾說：「那個男生走比較快，大約那隻鐵管，大約一尺長，從頭給她打下去。」
隨機攻擊案件，發生在昨（22）日早上9點多，新北市三重區三和路四段，一處巷弄內，回到現場，還能看到大片血跡，遺留在地面，45歲顏姓男子，騎車先在巷口繞，最後停在事發地，他前面就無緣無故，用手大力推一名婦人頭部，接著回車廂拿鐵棍，攻擊許姓丈夫頭部，接著又再攻擊江姓妻子，還一路追打，倆夫妻被打到頭破血流，男子才肯準身離去，準備要逃卻發現機車動不了，被趕來的警方壓制帶回。
員警VS.顏姓男子說：「在亂喔，對你太好了是吧。」顏姓男子雙手上銬，被警方逮捕，但他還不斷回嘴，警方事後在車廂查扣，作案鐵棍還有毒品安非他命，新北市三重分局永福派出所副所長李煥文說：「本案犯嫌與兩名被害人互不認識，疑似因為情緒不穩定而持鐵棍攻擊，造成被害人頭部挫傷。」
無辜夫妻走在路上，遭到隨機攻擊，所幸意識清醒沒有大礙，再醫院持續觀察，而男子被逮後情緒不穩，不斷否認犯案，但警方仍將他移送法辦，還建請檢察官羈押，不讓他再出來為非作歹。
更多華視新聞報導
輔大前校長看診遭男持美工刀襲擊！ 手腕.腹部受傷
亂丟菸蒂擊中女騎士被糾正 男怒持雨傘攻擊
宮城縣野熊攻擊男員工 熊撞車事件增6倍
其他人也在看
史詩級發現…灣區溪流上游70年來首見鮭魚 環團：30年的努力
據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在阿拉米達溪（Alameda Creek）中已...世界日報World Journal ・ 17 小時前
CEC26決議 反對州府放寬大麻店距離
近月來，校園附近接連出現大麻零售店，引起不少第26學區家長的不安與討論。州政府因測距標準反覆調整，加上多間店選址緊鄰學校...世界日報World Journal ・ 17 小時前
桃園推友善用藥安全網絡 提升長者與新住民照護
記者陳華興／桃園報導 桃園市政府衛生局二十一日舉辦「一一四年度整合友善用藥安全網絡計…中華日報 ・ 1 天前
三重驚傳隨機攻擊！毒蟲持鐵棍攻擊路人 無辜六旬夫妻挨打送醫
新北市三重發生隨機攻擊事件，今上午9時許，45歲顏姓男子在三重區三和路手持鐵棍，隨機攻擊一對年過60歲的老夫妻，2人頭部分別有擦挫傷，所幸未傷及要害，送醫包紮後無礙。警方獲報趕抵，即刻將顏男制伏，並在他身上搜出安非他命，顏男目前正偵詢中。據悉，顏男有多起毒品前科，今上午疑似又吸食安毒導致頭腦不清楚，自由時報 ・ 18 小時前
金馬62／陳雪甄熬17年奪女配 導演放話下個換他
金馬62／陳雪甄熬17年奪女配 導演放話下個換他EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
三重男疑吸毒隨機傷人！情緒失控暴走、路過怒巴頭7旬嬤...她戴安全帽
今（22日）上午，新北三重一名45歲的顏姓男子，疑因吸食毒品暴走失控，竟隨機攻擊路人，顏男在三和路四段382巷口，先是揮拳攻擊一名77歲的老婦，所幸老婦當時頭戴安全帽，正準備出門騎乘機車，所以沒有受傷，而之後顏男又從機車拿出鐵棍，攻擊路上經過的一對夫妻，最後被警方依現行犯逮捕，訊後依法移送地檢署。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
獨家／互扯髮、打倒在地！ 中山區「涼麵店控蔥油餅店」亂打人
獨家／互扯髮、打倒在地！ 中山區「涼麵店控蔥油餅店」亂打人EBC東森新聞 ・ 10 小時前
連2週為林國漳站台！賴清德讚有三大優勢 稱蘇巧慧「市長理想人材」
新北市宜蘭縣同鄉會今（11/22）晚舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德繼上週後，再度為黨內宜蘭縣長候選人林國漳站台，並稱讚林國漳有三個正面特質，分別是專業、正派、溫暖。另外，代表綠營角逐新北市長的立委蘇巧慧也在現場，賴清德說，蘇巧慧確實是非常理想的人才，如果新北市能讓蘇來當選市長，新北絕對會越來越好，這是賴首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。太報 ・ 9 小時前
首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導總統賴清德今（22號）出席新北市宜蘭同鄉會活動，除了新北立委蘇巧慧，已正式通過黨提名、正式參選宜蘭縣長的律師林國漳都到了，賴總統台上致詞強調，選縣長一定要選"正派、專業和溫暖"的人，大力推荐正派的林國漳外，也首次公開為蘇巧慧站台、大讚她是非常理想的市長人選。總統賴清德：「新北市也要選出好的市長，大家說好不好，好的市長是哪一位（蘇巧慧），大聲一點（蘇巧慧），哇這麼剛好她就在現場。」首度站台蘇巧慧! 賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭（圖／民視新聞）被總統點到名、蘇巧慧笑得燦爛、趕緊起身跟大家揮揮手。賴總統參加新北宜蘭同鄉會，趁機跟宜蘭鄉親們大力推荐，已被選對會推舉、提名參選2026新北市長的民進黨立委蘇巧慧。總統賴清德：「蘇巧慧可以說是真的非常理想，非常理想她也是，台大法律系的高材生，也留學美國，在立法院那麼多屆，表現非常傑出，所以我常常在說，如果新北市可以讓蘇巧慧帶領，新北市一定會愈來愈好，大家說對不對。」這是賴總統首次公開推薦，不過既然是"宜蘭"同鄉會，已被民進黨正式提名的律師林國漳，當然沒缺席。總統賴清德：「中央要推動地方建設，需要地方大家共同合作，我們要選出一個好的縣長，什麼叫做好的縣長呢，第一要正派第二要溫暖，第三我認為也要專業，我在這邊要跟大家拜託，敬請大家全力支持正派，專業溫暖的林國漳律師好不好。」國民黨籍宜蘭縣議長張勝德參加新北宜蘭同鄉會（圖／民視新聞）合照、握手，賴總統走到哪，林國漳和蘇巧慧，兩位候選人都黏緊緊。而總統更是連續兩周和林國漳合體，大力拉抬，不過仔細看，上週才發布參選聲明的國民黨籍宜蘭縣議長張勝德也在場，雙方在台下幾乎零互動。距離2026地方大選倒數一年，藍綠不管是已被提名、還是潛在人選，都已各自抓緊機會拚曝光，努力爭取民眾支持。原文出處：首度站台蘇巧慧！賴總統讚理想人選 力推正派林國漳選宜蘭 更多民視新聞報導立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成福島5縣市食品「輸台解禁」！卓榮泰保證：抽驗逾20萬件無不合格民視影音 ・ 8 小時前
1個月沒大號！41歲男腸道「囤9公斤糞便」慘死
傻眼！綜合外媒報導，美國一名41歲的男子長達1個月沒有排便，體內積聚約9公斤的糞便，最終於去年11月15日過世。男子的家屬控訴，照護機構團體之家（group home）的工作人員忽視男子的健康狀況，導致他過世，因此決定對經營團體之家的公司發起訴訟。鏡報 ・ 17 小時前
屏東男緩刑期間赴柬失聯近一年 遭撤銷緩刑得入獄
屏東余姓男子4年前參與詐騙集團被判刑1年9個月徒刑，緩刑5年，責付保護管束，余男在緩刑期間出國到柬埔寨，長達近1年沒有音訊，被撤銷緩刑，余男今年8月返國，辯稱發生車禍住院無法返台，提出抗告，由於無法提供詳細治療證明，高雄高分院駁回聲請，余男得入獄服刑。自由時報 ・ 1 天前
家寧IG掰了！52萬大帳號消失不見 網心急：是我被封鎖嗎？
網紅YouTube「眾量級」成員張家寧，自從今年3月遭前男友Andy老師開撕後，一家人都陷入官司糾紛，但她作風依舊，照常更新她的IG與YouTube頻道。但在今（21）日就被網友發現，家寧IG帳號消失不見，引發眾人討論。中時新聞網 ・ 1 天前
持鐵棍隨機攻擊！男想落跑 機車「發不動」..尷尬遭逮
新北市三重街頭驚傳隨機攻擊事件！一名45歲的顏姓男子因毒品案出獄僅4天，竟在短短4分鐘內，隨機攻擊三名無辜路人，造成一對60多歲夫妻及另一名77歲婦人受傷，其中一名年約60歲的婦人傷勢最為嚴重。警方在現場查扣作案工具鐵棍、安非他命及吸毒用具，全案依傷害罪移送法辦，檢方建請羈押。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
台灣人吃壽司都點「1種魚」 他嚇到：在日本沒看過！
生活中心／饒婉馨報導日本料理很受台灣人歡迎，除了拉麵、飯類以外還有清爽的壽司。YTR三原慧悟近日分享了，台日吃壽司的差異，並拍成一部短影音，至今已累積了17萬次瀏覽數，也意外掀起一波討論熱潮，他還透露自己以前跟台灣朋友出去吃壽司時，就有被嚇到。民視 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失！疑似新帳號曝光 網酸：讓她體驗一次從零開始
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導YouTuber團體「眾量級」前情侶檔家寧與Andy分手後，因帳務與股權問題鬧翻，多次互相指控，爭議延燒至今。隨著事件曝光...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 16 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 10 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 10 小時前