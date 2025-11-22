男疑吸毒持鐵棍隨機攻擊2傷 警獲報逮人搜出安毒

新北市 / 綜合報導

昨（22）日上午9點多，新北市三重區三和路四段一處巷弄內，一名顏姓男子疑似吸毒後情緒不穩，持鐵棍在路上隨機攻擊一對夫妻，被害人當場頭破血流，事後送醫救治所幸沒有大礙，而警方獲報到場，壓制犯案男子，還在機車車箱找到毒品安非他命，以及作案用的鐵棍，嫌犯到派出所後，情緒仍然不穩定而且否認犯案，警方不僅移送法辦，更建請檢方聲押。

夫妻倆好端端走在路上，沒想到這時一名男子，突然靠近手持鐵棍，用力往丈夫頭部敲下去，被害人手摀著頭馬上逃離現場，這時男子把目標，轉向一旁的女子，再大力持鐵棍，朝她頭部揮下去，女子一路逃跑，男子還一路追打，直到被害人癱軟跌倒在地，男子這才轉身逃走。

救護車第一時間趕到，將被害人進行包紮，送上擔架，醫護人員VS.被害人說：「來先生那你先到救護車那邊坐著。」被打的夫妻檔，在人員陪同下都上了救護車，突如其來的隨機街頭傷人，讓附近住戶受到驚嚇，目擊民眾說：「那個男生走比較快，大約那隻鐵管，大約一尺長，從頭給她打下去。」

隨機攻擊案件，發生在昨（22）日早上9點多，新北市三重區三和路四段，一處巷弄內，回到現場，還能看到大片血跡，遺留在地面，45歲顏姓男子，騎車先在巷口繞，最後停在事發地，他前面就無緣無故，用手大力推一名婦人頭部，接著回車廂拿鐵棍，攻擊許姓丈夫頭部，接著又再攻擊江姓妻子，還一路追打，倆夫妻被打到頭破血流，男子才肯準身離去，準備要逃卻發現機車動不了，被趕來的警方壓制帶回。

員警VS.顏姓男子說：「在亂喔，對你太好了是吧。」顏姓男子雙手上銬，被警方逮捕，但他還不斷回嘴，警方事後在車廂查扣，作案鐵棍還有毒品安非他命，新北市三重分局永福派出所副所長李煥文說：「本案犯嫌與兩名被害人互不認識，疑似因為情緒不穩定而持鐵棍攻擊，造成被害人頭部挫傷。」

無辜夫妻走在路上，遭到隨機攻擊，所幸意識清醒沒有大礙，再醫院持續觀察，而男子被逮後情緒不穩，不斷否認犯案，但警方仍將他移送法辦，還建請檢察官羈押，不讓他再出來為非作歹。

