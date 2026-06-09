男疑吸毒騎車撞汽車2萬元交保 嘉檢研擬抗告否

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）騎機車擦撞汽車的郭姓男子經唾液快篩呈毒品陽性反應，警訊後移送，台灣嘉義地方檢察署以郭姓男子有多項毒品前科聲押，法院今天裁定新台幣2萬元交保，嘉檢研擬是否抗告。

警方表示，郭姓男子昨天騎機車行經嘉義縣竹崎鄉義和村時，擦撞1輛汽車，駕駛幸未受傷，郭姓男子頭部撕裂傷，轄區員警到場處理，雙方雖都沒酒駕，但郭姓男子走路搖晃、肢體擺動怪異，經實施唾液快篩呈毒品安非他命陽性反應。

郭姓男子否認近日有吸食毒品，供稱4、5天前有施用安非他命，且吸食毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）也是在2個月前。

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嘉檢依有反覆實施毒駕犯罪及逃亡之虞，向台灣嘉義地方法院聲請羈押，嘉院開庭後，諭知2萬元交保。

嘉院說，郭姓男子最近一次施用毒品案今年2月執行完畢，不到4個月內再次施用毒品，可見施用毒品習性未能改善，且機車為郭姓男子日常交通工具，機車車廂也查扣依托咪酯，有事實足認郭姓男子有反覆實施同一犯罪之虞。

嘉院表示，審酌郭姓男子施用毒品種類及駕駛交通工具種類，並考量案件車禍發生原因非由於郭姓男子行車不穩，且車禍發生主因也非郭姓男子，加上郭姓男子頭部縫10針，受傷嚴重，應再醫療檢查及治療，又已提具保聲請，諭知2萬元交保。

嘉檢告訴中央社記者，待收到裁定後，確認是否適法、妥當，再決定是否提抗告。（編輯：李明宗）1150609