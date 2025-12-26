社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

捷運車廂內，再度上演驚魂記！昨天晚上，有一名男子和其他乘客發生碰撞，沒想到，男子恐慌症突然發作，開始在車廂內揮舞雨傘，甚至瘋狂敲打車窗，造成其他民眾恐慌！所有乘客紛紛往其他車廂狂奔，包括包包、鞋子、行李箱等各種物品，在車廂內散落一地，就有一名婦人在逃跑過程中，不慎跌倒受傷。

捷運車廂內，大家死命往別節車廂狂奔！尖叫聲四起，還有人跑到跌倒。

捷運乘客：「不知道發生什麼事，但大家就往我這邊跑。」

等到捷運一靠站，大家不管3721，一堆東西都沒拿，先逃離車廂再說！

捷運乘客：「不要擠，先下車先下車，起來，不要擠。」

門一開，所有人狂奔逃出車廂。

捷運乘客：「不要再擠了下車，下車不要擠了，往哪裡走。」





月台擠滿民眾，大家驚慌失措。一窩蜂往緊急出口逃！回頭看看車廂內，行李箱、後背包、鞋子、水壺、雨傘、發票、行動電源，掉得整節車廂滿地都是，就連椅子上，還有打翻的手搖飲，可見當時大家有多慌張！

目擊民眾：「後面的車廂的人就直接跑，一直跑一直跑一直跑，就也是大喊快跑，一群人卡在那邊是因為，我們一群人都跌倒在那邊，因為我前面已經有一個人跌倒，想要把他扶起來也扶不起來，所以我們直接卡在那邊，然後等到車門打開，我們才往外衝，那時候我們完全不知道發生什麼事情，就是大家都很恐慌，然後大家就是一直跑一直跑。」

事發就在台北捷運北門站，耶誕節當天晚上八點半左右，當時車廂內到底發生什麼事情？原來一名男子與母親搭乘捷運，但男子不慎與其他乘客發生碰撞，導致恐慌症發作，在車廂內拿著雨傘亂揮，甚至敲打車窗，乘客就怕又是恐怖攻擊事件，紛紛往別捷車廂狂逃！一名婦人還因為逃跑跌倒受傷，因為這個敏感時間點，大家都怕會不會又有模仿犯出現！





其他民眾：「因為之前有一些案件，好像就會有類似的模仿犯，而且現在又到了年底，年底年初比較多那種聚會場合，所以還是會怕這個部分。」

其他民眾：「就是我現在走在路上搭車的時候，然後我就會比較注意一點。」

耶誕節這天北捷不安寧！民眾搭車上演驚魂記！

原文出處：男疑恐慌症發作亂揮雨傘 北捷北門站乘客狂奔逃命

