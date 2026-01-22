男疑情緒不穩毆打護理師致腦震盪 澄清醫院中港分院：將提告

林姓男子21日凌晨因受傷，被送到台中澄清醫院中港分院，因不願接受治療欲離院，一名男性護理師上前勸阻，卻遭林男揮拳毆打，致腦震盪等傷害，警方獲報到場將林男依法送辦。澄清醫院中港分院表示將依相關規定提告。

台中市警察局第六分局今天（22日）表示，警方21日凌晨4時多獲報，澄清醫院中港分院發生衝突傷害案，立即派遣警力到場處理。

警方調查，26歲林姓男子因手部受傷，在妻子陪同下由救護車送醫診治，治療過程中疑因情緒不穩，不願繼續接受醫療行為，欲逕自離開。

詹姓護理師上前勸導並溝通續留就醫，不料林男在急診室門口突然揮拳攻擊，致詹姓護理師頭部外傷、腦震盪等傷害。警方獲報抵達後，立即調閱相關監視器影像，並將林男帶回調查，後續將依違反醫療法及刑法傷害等罪偵辦。

澄清醫院中港分院副院長蔡哲宏今天接受媒體聯訪時表示，院方嚴正譴責醫療暴力，一直以來採暴力零容忍的態度。此次事件院方已由職安室通報衛生局與地檢署，將依相關規定提告等後續程序，也會持續關心受傷人員身體狀況與心理支持。

Yahoo奇摩關心您：不良行為，請勿模仿；拒絕暴力，尊重身體自主權。 ※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢 ※ 警政署 24 小時報案專線： 110